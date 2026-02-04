我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

陪審員有爭議 定罪被推翻 前洛加大狼醫案重審

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯加大（UCLA）前婦產科醫師希普斯（Dr. James Heaps）因性侵患者被判處11年有期徒刑，但本周加州第二區上訴法院推翻了對他的定罪，引發多方震驚與憤怒。（美聯社）
洛杉磯加大（UCLA）前婦產科醫師希普斯（Dr. James Heaps）因性侵患者被判處11年有期徒刑，但本周加州第二區上訴法院推翻了對他的定罪，引發多方震驚與憤怒。（美聯社）

洛杉磯加大UCLA）前婦產科醫師希普斯（Dr. James Heaps）涉性侵5000病患，被判處11年有期徒刑，但加州第二區上訴法院2日推翻對他的定罪，須就兩病患的指控重新受審，引發多方震驚與憤怒。目前，加州第二區上訴法院尚未排定希普斯重審的具體日期。

加州第二區上訴法院三名法官組成的合議庭裁定，希普斯須就先前被判有罪的兩病患性侵案重新受審。法院指出，原審中陪審團團長曾發備忘錄，指出一名陪審員英語能力不足，無法有效參與討論，且在審議前已下定結論，引發其他陪審員「集體憂慮」。

法院認定，審判法官未向律師通報此情況，使希普斯在審判關鍵階段喪失部分憲法保障的權利，因此必須重審。

此判決引發受害者及原告律師強烈不滿。曾代表希普斯部分前病患、並促成UCLA支付和解金的律師曼利（John Manly）表示：「超過5000女性，其中許多人是癌症病患，將生命託付給希普斯，卻遭受極其可怕且侮辱性的虐待。這些勇敢的倖存者歷經四年的起訴與審判折磨，最終換來這名怪物11年的刑期。」

「如今，他們卻被告知必須從頭再來。原因是什麼？因為加州制定的法律與政策，以及部分檢察官與法官，選擇捍衛罪犯的權利，卻將受害者拋諸狼群。」

洛杉磯KTLA電視台法律分析師特里斯爾（Allison Triessl）指出，導致本案重審的錯誤「極為罕見」，上訴法院將案件發回重審本身就不常見，而這次的程序失誤更是前所未聞。KTLA記者萊斯特（Lauren Lyster）2日上午與希普斯的律師通話，對方表示相信希普斯最終將被判無罪，並稱法官可能會准予其交保候審。

據KTLA及洛杉磯時報（LA Times）等多家媒體報導，自2017年首次投訴曝光以來，至少有22名女性出面指控希普斯在任職UCLA期間對她們性侵。此外，UCLA也與數百受害患者達成訴訟和解，總額近7億美元，創公立大學性侵案件賠償金新紀錄。

其中最引人注目的一起民事訴訟，由一名44歲癌症患者提出。她指希普斯在2015至2017年間的四次就診中，利用醫療檢查之名，多次不當觸碰其陰蒂、撫摸乳房並捏擠乳頭。

此外，本周還有兩起新的民事訴訟，針對希普斯2017年的診療行為。其中一患者稱，當時有女性醫療陪診員目睹整個「恐怖遭遇」，卻未進行任何干預。

部分患者在訴訟中指出，校方在調查期間未及時移除希普斯或限制其行醫範圍，也未警告校園社群，甚至未積極鼓勵其他潛在受害者站出來。律師認為，校方有財務與聲譽考量，可能促使隱瞞投訴。

加州 洛杉磯加大 UCLA

上一則

警方派臥底探員暗查按摩院 逮捕2華女

下一則

斬首2親生子女 還強迫8歲、9歲弟妹觀看遺體 父母被判終身監禁

延伸閱讀

涉性侵數千女 前洛加大醫師捏乳+摸私處 定罪被推翻

涉性侵數千女 前洛加大醫師捏乳+摸私處 定罪被推翻
南加本周最高溫達84℉恐破紀錄 下周大降溫伴有雨雪

南加本周最高溫達84℉恐破紀錄 下周大降溫伴有雨雪
馬漢參選加州州長 學者：攪亂選情 造成低支持候選人壓力

馬漢參選加州州長 學者：攪亂選情 造成低支持候選人壓力
加州地震群惹恐慌 科學家：不會導致大地震

加州地震群惹恐慌 科學家：不會導致大地震
Waymo撞傷5歲童 加州卡車司機工會促無限期暫停營運執照

Waymo撞傷5歲童 加州卡車司機工會促無限期暫停營運執照
AI一旦泡沬化 加州房市、州府財政恐面臨危機

AI一旦泡沬化 加州房市、州府財政恐面臨危機

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

2026-01-28 13:27
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗