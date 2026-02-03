重慶總商會新春團拜 近200嘉賓共賀蛇年

重慶總商會會長陶維晟表示，去年是商會穩步前行和碩果盈枝的一年。（記者張宏／攝影）

美國重慶總商會日前在哈岡舉辦2026年新春團拜會，中國駐洛杉磯總領館僑務領事安明栓和李俊，及聯邦眾議員趙美心、排球傳奇人物郎平夫婦等近200人歡聚慶祝新春。

重慶總商會會長陶維晟表示，去年是商會穩步前行和碩果盈枝的一年，去年商會參加「感知重慶·促進中美文化交流合作座談會」，與中美各界代表共敘友誼、共商合作，重溫飛虎隊與中國軍民並肩作戰的跨國情誼。商會作為亞凱迪亞 公益健康嘉年華贊助單位，獲得市政府及市長頒發嘉許狀。商會還參加南加州華人 華僑慶祝中華人民共和國成立76周年升旗典禮活動，以及中美乒乓外交54周年暨中美建交46周年論壇。

商會執行會長Didi陶表示，新的一年，商會將繼續秉持開放、務實、包容理念，當好橋梁紐帶，打造更多高品質活動。

中國駐洛杉磯總領館僑務領事安明栓表示，重慶總商會自成立以來，每年都有新作為。去年商會積極參與重大活動，展現商會的愛國情懷及對民間外交的責任與擔當。商會還充分發揮會員優勢與積極性，促進經貿與文化等領域的交流合作。商會並投身公益，回饋社會。他期望商會在新一年繼續保持良好勢頭，行穩致遠、馬到成功。

趙美心表示，她曾參加過商會的周年慶晚宴，重慶總商會雖成立僅三年，卻在短時間取得很多成就。希望商會未來能取得更多成果，並感謝商會為企業賦能、提升社區福祉所作出的努力。