重慶總商會新春團拜 近200嘉賓共賀蛇年

記者張宏/洛杉磯報導
重慶總商會會長陶維晟表示，去年是商會穩步前行和碩果盈枝的一年。（記者張宏／攝影）
重慶總商會會長陶維晟表示，去年是商會穩步前行和碩果盈枝的一年。（記者張宏／攝影）

美國重慶總商會日前在哈岡舉辦2026年新春團拜會，中國駐洛杉磯總領館僑務領事安明栓和李俊，及聯邦眾議員趙美心、排球傳奇人物郎平夫婦等近200人歡聚慶祝新春。

重慶總商會會長陶維晟表示，去年是商會穩步前行和碩果盈枝的一年，去年商會參加「感知重慶·促進中美文化交流合作座談會」，與中美各界代表共敘友誼、共商合作，重溫飛虎隊與中國軍民並肩作戰的跨國情誼。商會作為亞凱迪亞公益健康嘉年華贊助單位，獲得市政府及市長頒發嘉許狀。商會還參加南加州華人華僑慶祝中華人民共和國成立76周年升旗典禮活動，以及中美乒乓外交54周年暨中美建交46周年論壇。

商會執行會長Didi陶表示，新的一年，商會將繼續秉持開放、務實、包容理念，當好橋梁紐帶，打造更多高品質活動。

中國駐洛杉磯總領館僑務領事安明栓表示，重慶總商會自成立以來，每年都有新作為。去年商會積極參與重大活動，展現商會的愛國情懷及對民間外交的責任與擔當。商會還充分發揮會員優勢與積極性，促進經貿與文化等領域的交流合作。商會並投身公益，回饋社會。他期望商會在新一年繼續保持良好勢頭，行穩致遠、馬到成功。

趙美心表示，她曾參加過商會的周年慶晚宴，重慶總商會雖成立僅三年，卻在短時間取得很多成就。希望商會未來能取得更多成果，並感謝商會為企業賦能、提升社區福祉所作出的努力。

核桃市副市長伍立倫、亞凱迪亞副市長王愛琳、鑽石吧市議員劉栩林、南僑總會長蔡成華、美華聯主席張勇、江蘇總商會會長徐曉峰、加州企業家聯盟主席陳慧碧、美華聯榮譽主席鹿強、巾幗會會長方蕾和南加華人經貿文化協會會長黃冬平等出席。

中國駐洛杉磯總領館僑務領事安明栓表示，重慶總商會自成立以來，每年都有新作為。（記...
中國駐洛杉磯總領館僑務領事安明栓表示，重慶總商會自成立以來，每年都有新作為。（記者張宏／攝影）
美國重慶總商會26日哈岡舉辦2026年新春團拜會，中國駐洛杉磯總領館僑務領事安明...
美國重慶總商會26日哈岡舉辦2026年新春團拜會，中國駐洛杉磯總領館僑務領事安明栓和李俊及聯邦眾議員趙美心、排球傳奇人物郎平夫婦等近200人歡聚慶祝新春。（記者張宏／攝影）
蔡成華（左起）、趙美心、陶維晟、郎平和黃冬平在活動中合影。（記者張宏／攝影）
蔡成華（左起）、趙美心、陶維晟、郎平和黃冬平在活動中合影。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心（右四）為重慶總商會會長陶維晟（右三）和執行會長Didi陶（左一...
聯邦眾議員趙美心（右四）為重慶總商會會長陶維晟（右三）和執行會長Didi陶（左一）等人頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
美國重慶總商會26日哈岡舉辦2026年新春團拜會，圖為重要來賓合影。（記者張宏／...
美國重慶總商會26日哈岡舉辦2026年新春團拜會，圖為重要來賓合影。（記者張宏／攝影）

華人 亞凱迪亞 加州

