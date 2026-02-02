世報蒙市年節展╱國泰銀行盛情參與 遊戲互動

國泰銀行今年不僅擔任活動贊助商，更在嘉偉大街活動現場設置互動攤位。（記者謝雨珊／攝影）

作為南加州 歷史最悠久的華人 商業銀行之一，國泰銀行（Cathay Bank）於1月31日及2月1日盛大參與「世界日報蒙市迎春年節展」。國泰銀行今年不僅擔任活動贊助商，更在嘉偉大街活動現場設置互動攤位，透過豐富的小禮品與專業諮詢，與民眾共迎金龍新禧。

活動當天，國泰銀行攤位前人頭攢動。為回饋社區，國泰銀行精心準備了多款兼具實用與美感的春節賀禮，包括精美對聯、開運紅包、精選掛歷及特製午餐包等。現場設置「好運轉輪盤」抽獎環節，吸引無數遊客駐足試手氣。透過活潑的互動體驗，國泰銀行不僅傳遞佳節祝福，更積極推廣金融服務，鼓勵民眾在新春之際規畫理財新篇章。

除了熱鬧的抽獎，攤位亦派駐專業財富管理專家，現場為僑胞提供免費金融諮詢，協助民眾制定專屬的新年財務目標。

國泰銀行總部位於洛杉磯，深耕僑社逾60載，目前資產已超過230億美元。其業務版圖橫跨加州、紐約州及華盛頓州等地，全美設有60多家分行。憑藉穩健的經營實力，國泰銀行更榮獲2023年富比世（Forbes）「全美十大最佳銀行」殊榮，成為南加 華人理財最信賴的堅實後盾。