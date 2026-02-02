我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

世報蒙市年節展╱國泰銀行盛情參與 遊戲互動

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國泰銀行今年不僅擔任活動贊助商，更在嘉偉大街活動現場設置互動攤位。（記者謝雨珊／攝影）
國泰銀行今年不僅擔任活動贊助商，更在嘉偉大街活動現場設置互動攤位。（記者謝雨珊／攝影）

作為南加州歷史最悠久的華人商業銀行之一，國泰銀行（Cathay Bank）於1月31日及2月1日盛大參與「世界日報蒙市迎春年節展」。國泰銀行今年不僅擔任活動贊助商，更在嘉偉大街活動現場設置互動攤位，透過豐富的小禮品與專業諮詢，與民眾共迎金龍新禧。

活動當天，國泰銀行攤位前人頭攢動。為回饋社區，國泰銀行精心準備了多款兼具實用與美感的春節賀禮，包括精美對聯、開運紅包、精選掛歷及特製午餐包等。現場設置「好運轉輪盤」抽獎環節，吸引無數遊客駐足試手氣。透過活潑的互動體驗，國泰銀行不僅傳遞佳節祝福，更積極推廣金融服務，鼓勵民眾在新春之際規畫理財新篇章。

除了熱鬧的抽獎，攤位亦派駐專業財富管理專家，現場為僑胞提供免費金融諮詢，協助民眾制定專屬的新年財務目標。

國泰銀行總部位於洛杉磯，深耕僑社逾60載，目前資產已超過230億美元。其業務版圖橫跨加州、紐約州及華盛頓州等地，全美設有60多家分行。憑藉穩健的經營實力，國泰銀行更榮獲2023年富比世（Forbes）「全美十大最佳銀行」殊榮，成為南加華人理財最信賴的堅實後盾。

加州 南加 華人

上一則

LA Care Health Plan送禮與民同慶新春

下一則

大莊家賭場度假村 農曆春節期間推出驚喜獎賞

延伸閱讀

蒙市迎春年節展華洋一家親 200攤位盡情吃喝玩樂

蒙市迎春年節展華洋一家親 200攤位盡情吃喝玩樂
理財百科／不坐視貶值 小富人錢放這5處

理財百科／不坐視貶值 小富人錢放這5處
蒙市迎春年節展／李家莊粉麵廠義賣回饋社區

蒙市迎春年節展／李家莊粉麵廠義賣回饋社區
世報迎春2026年節展╱全美銀行回饋社區 轉輪送好禮

世報迎春2026年節展╱全美銀行回饋社區 轉輪送好禮
華商會年會 警界與金融界代表獲表彰

華商會年會 警界與金融界代表獲表彰
2026蒙市迎春年節展今開幕 快來一起玩吧

2026蒙市迎春年節展今開幕 快來一起玩吧

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標