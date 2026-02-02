世報蒙市年節展╱太子行花旗參系列 吸引人潮

我的頻道

記者張庭瑜/洛杉磯報導
太子牌以醒目紅橙色招牌亮相年節展，主打即溶飲品系列，吸引不少消費者駐足排隊。（記者張庭瑜╱攝影）
太子牌以醒目紅橙色招牌亮相年節展，主打即溶飲品系列，吸引不少消費者駐足排隊。（記者張庭瑜╱攝影）

「2026蒙市迎春年節展」逾200攤位沿街開張、年味十足，吸引眾多人潮共慶農曆新年。現場湧現排隊人潮，市中心主幹道擠得水洩不通，歡笑聲、鑼鼓聲此起彼落，其中太子行（Prince of Peace）的攤位，吸引諸多人潮。

連續參與展會多年的太子行，今年再度設攤，展示多項熱銷保健品。該公司資深銷售代表Ada Dai受訪表示：「我們參加世界日報舉辦的年節展，從活動舊址到如今的蒙市地點，已有20年。對華人來說，這是個充滿意義的節慶活動，也讓我們有機會向更多消費者介紹太子行的產品。」

太子牌銷售代表Ada Dai在展位前合影，背後陳列的花旗參系列產品為品牌多年來熱...
太子牌銷售代表Ada Dai在展位前合影，背後陳列的花旗參系列產品為品牌多年來熱銷主打。（記者張庭瑜/攝影）

她指出，今年人氣商品，仍以花旗參系列為主，包括花旗參茶、薑糖與多款薑類衍生產品。其中最新推出的「太子牌速溶抹茶姜王晶」，針對年輕族群推出多種口味，無論上班或居家飲用皆宜。另有原汁花提升茶，提供禮盒與袋泡茶等多種包裝，方便民眾依需求選購。Ada說，太子行目前代理商品已逾1000種，涵蓋保健、飲品與養生食品等多元品項，「感謝世界日報提供這個平台，讓我們能與社區緊密互動，也祝大家新年快樂、身體健康。」

太子牌抹茶薑蜜晶展示於攤位前方，為近年新推出的人氣商品之一，主打健康概念與便利沖...
太子牌抹茶薑蜜晶展示於攤位前方，為近年新推出的人氣商品之一，主打健康概念與便利沖泡。（記者張庭瑜╱攝影）
太子牌展位前人潮湧現，民眾熱情選購花旗參、薑茶等人氣產品，氣氛熱絡。（記者張庭瑜...
太子牌展位前人潮湧現，民眾熱情選購花旗參、薑茶等人氣產品，氣氛熱絡。（記者張庭瑜/攝影）

現場除商品展售外，還有舞龍舞獅、民俗表演、美食攤位與兒童遊戲區，不少民眾一家大小扶老攜幼參與，濃濃年味瀰漫街頭，也為南加州增添喜氣洋洋的節慶氣氛。

世界日報 加州 南加

