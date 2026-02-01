世報迎春2026年節展╱全美銀行回饋社區 轉輪送好禮

我的頻道

記者張宏╱洛杉磯報導
全美銀行多年支持是世界日報年節展活動，希望通過該活動回饋社區，與華人社區共度美好新年。圖左為全美銀行分行經理Wayling Leung。（記者張宏／攝影）
全美銀行（US Bank）是2026年世界日報新春年節展的鉑金贊助商之一。全美銀行多年支持是世界日報年節展活動，希望通過該活動回饋社區，與華人社區共度美好新年。

全美銀行分行經理Wayling Leung表示，全美銀行多次參加世界日報在蒙市舉辦的年節展，看到大街上來往民眾，洋溢幸福笑容，全美銀行想要參與這樣的活動，回饋社區。全美銀行在聖蓋博谷服務民眾很多年，目前在聖蓋博谷的分行與日俱增，為居民提供儲蓄、貸款以及理財等多方面服務，希望大家多利用。

他說，現在全美銀行3日至4月6日期間推出最高達450美元的存款獎勵，只需在手機APP或全美銀行網站開設支票帳戶，且存款超過90天，就有獎勵。如直接存款兩次及以上支票帳戶總額在2000美元到4999.99美元，可獲得250美元獎勵；直接存款兩次及以上支票帳戶總額在5000美元至7999.99美元，可獲得350美元獎勵；直接存款兩次及以上支票帳戶總額在8000美元以上，可獲得450美元獎勵。與此同時，全美銀行希望更進一步深耕社區，全美銀行近年併購聯合銀行（Union Bank），一直以來秉持回饋社區的理念，撥出大量預算，用於支持社區各種活動。

全美銀行當天攤位舉辦免費轉輪拿獎活動，民眾可以獲得環保袋、紅包袋、日曆、旅行餐具盒等，並介紹全美銀行業務。其攤位前大排長龍，人潮絡繹不絕。該銀行在華人區的亞凱迪亞、阿罕布拉、工業市、聖蓋博、羅斯密、聖瑪利諾、哈仙達岡都設有分行，最近又在艾爾蒙地開設新行。

聖蓋博 世界日報 華人

