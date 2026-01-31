烏克蘭女政庇案仍在審 卻被ICE逮捕

來自烏克蘭、正申請庇護的女子伊申科（Maryna Ishchenko），日前在加州阿特蘭多ICE拘留中心再次被羈押。圖為阿特蘭多的拘留中心。 (路透社)

來自烏克蘭、正申請庇護的女子伊申科（Maryna Ishchenko），日前在加州阿特蘭多（Adelanto）移民 暨海關執法局（ICE ）拘留中心再次被羈押，儘管她已與美國公民 拉米雷斯（Asael Ramirez）結婚，且持續按規定出席移民報到。拉米雷斯認為妻子遭不公平對待，並稱她身心健康每下愈況。

根據ABC 7電視台報導，拉米雷斯表示，他與妻子是在波蘭相識相戀，去年在洛杉磯縣結婚。伊申科原居住在烏克蘭東部，當地因俄羅斯持續侵略，家園遭飛彈攻擊嚴重受損，在當地生活非常危險。2024年他根據律師建議，陪同妻子前往美墨邊境提出庇護申請。儘管當時伊申科遭ICE拘留，但經律師證明拉米雷斯願意擔保後獲釋。兩人自此遵照指示定期赴移民局報到，並等待庇護審理。

未料在本月稍早的例行報到中，伊申科再次被戴上手銬，關押至今。拉米雷斯形容當下「極度震驚」，直言「有跟ICE說明我是她丈夫，而且是美國公民，但他們無動於衷。」目前伊申科在拘留中心出現腹部疼痛等健康問題，長期焦慮導致病況加劇。他每周與妻子通話，感受到她身心煎熬。

民權團體本周提告阿特蘭多拘留中心的私人營運商，控該中心存在醫療疏忽、虐待與惡劣環境等問題。同時，儘管法律保障國會議員探視權，但加州聯邦眾議員魯伊斯（Raul Ruiz）日前試圖進入該中心視察遭拒。

移民律師沙波奇尼克（Jacob Sapochnick）指出，當前拘留政策已有轉變。「像伊申科這樣的案件，她原本不會被拘留。她是美國公民的配偶，至少應獲准交保等待審理。」目前他已協助向聯邦法院提出人身保護令（habeas corpus），這或許是最快釋放途徑，但花費高昂，非每個家庭負擔得起。拉米雷斯指出，至今為妻子的案件已投入約1萬5000美元，資金壓力沉重。

儘管如此，他強調絕不放棄，並透過群眾募資平台籌款，希望能聘請律師，協助妻子早日重獲自由。「我們會堅持到底，我一定會把她帶回家。」

截至1月30日，ABC 7電視台多次聯繫ICE，查詢伊申科案件進度與是否面臨遣返，尚未獲得任何回應。