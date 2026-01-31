非法移民德州大橋上瘋狂掃射 多嫌落網

我的頻道

編譯組╱綜合報導
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為警方繳獲的涉案槍枝。（取自達拉斯警局X）
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為警方繳獲的涉案槍枝。（取自達拉斯警局X）

紐約郵報報導，德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案，一段在網路上瘋傳的影片顯示，數名槍手在車流繁忙的大橋上公然開火。現場找到超過100枚彈殼。達拉斯警方29日宣布已逮捕多嫌，並發現其中部分人士涉多起暴力犯罪，目前已被列入移民留置狀態（Immigration Holds）。

根據達拉斯警方調查，20歲的艾塞維多（Anthony Acevedo）與18歲的桑切斯（Jose Alarcon Sanchez）涉嫌在橫跨30號公路、位達拉斯市中心西側的麥德莫特大橋（Margaret McDermott Bridge）上持步槍瘋狂掃射。

這段無視人命的開槍影片，在社群媒體廣為流傳並引發公眾憤慨。警方與美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）以及聯邦檢察官辦公室合作，展開「侵略性且詳盡」調查，隨後在橋樑附近尋獲超過100枚彈殼。

調查過程中，警方進一步發現另一名嫌犯、25歲的拉拉（Anderson Derce Lara）涉嫌參與去年11月的一起路怒槍擊案。警方指出，拉拉當時對一輛載有3名成人與3名孩童的車輛連開多槍，子彈險些擊中車內乘客，手段極其凶殘。

在ATF協助下，警方執行搜索令並起獲多把槍械，其中包括與大橋槍擊案影片中特徵相符的步槍，成功將拉拉與兩起槍擊事件串聯起來。

目前各嫌犯面臨的法律訴訟如下：

艾塞維多與桑切斯：被控在特定區域鳴槍，屬A級輕罪。

拉拉：被控6項使用致命武器進行加重攻擊罪，屬一級重罪。

警方證實，艾塞維多目前已交保獲釋，而桑切斯與拉拉則因非法移民身分，目前正由移民局簽發的「留置令」扣押。

達拉斯警察局局長科莫（Daniel Comeaux）嚴正聲明： 「只要你在達拉斯危及他人生命，我們絕對會查明你的身分、徹底調查，並讓你承擔應有的法律責任。」

20歲的艾塞維多（Anthony Acevedo）、18歲的桑切斯（Jose Alarcon Sanchez）和25歲的拉拉（Anderson Derce Lara）被拘留。（DallasPD╱X）
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

槍擊 非法移民 暴力犯罪

