洛市警局：凶殺案創60年新低 治安改善仍臨新挑戰

洛市警方在突擊行動中查獲大批槍械。（取自LAPD官網）

根據洛杉磯 市警局（LAPD）公布的「2025年全市犯罪數據分析報告」，洛市2025年凶殺案降至60年來最低水平；顯示全市治安出現明顯改善，但仍面臨諸多新挑戰。警局新年工作重點，是降低與遊民 相關的暴力案件，以及進一步減少交通事故死亡人數。

KTLA電視台報導，洛市警局長麥唐諾（Jim McDonnell）29日舉行的記者會中指出，2025年全市共發生230起凶殺案，較2024年的284起減少54起，降幅約19%，為1966年以來最低紀錄。他表示，凶殺案件下降與槍擊 受害者人數減少，反映警方在打擊暴力犯罪方面取得實質進展。

數據顯示，2025年全市槍擊受害者人數由前一年的981人降至889人，減少約8%。不過，警方也坦言，部分犯罪類型仍令人憂心。其中，與遊民相關的凶殺案上升20%，達61起；幫派相關凶殺案僅小幅下降4%，仍高達100起。

在交通安全方面，報告指出，2025年全市共發生290起致命交通事故，雖較前一年下降，但交通事故死亡人數仍高於凶殺案件數，持續成為城市安全的一大隱憂。

破案率方面，警方表示，230起凶殺案中，已有156起成功偵破，破案率約為68%。此外，由於2025年另行偵破76起往年未結凶殺案，使整體凶殺案件清案率達到101%。

展望未來，LAPD表示，警方將持續運用具針對性的執法科技，包括無人機系統，同時加強警力招募。

完整的「2025年洛杉磯全市犯罪數據分析報告」已對外公布，民眾可前往https://lapdonlinestrgeacc.blob.core.usgovcloudapi.net/lapdonlinemedia/APPROVED_2025-LAPD-ANNUAL-Review_Crime.pdf