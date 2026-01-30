世報迎春2026年節展╱蒙市年節展周末登場 封街送好禮

變臉藝人將帶來六分鐘的變臉表演，希望展現中國非物質文化遺產的魅力。（本報資料照）

「2026蒙市迎春年節展」即將熱鬧登場！活動由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市 政府及蒙市經濟與商業發展委員會（EBDC）共同主辦，將於本周末在蒙市市中心封街舉行，集結超過200攤商，吃喝玩樂一次到位，邀請民眾一同歡慶新春、迎接馬年。

今年活動主舞台節目精采可期，邀請超過30組表演團隊輪番演出，包括仙樂醒獅團帶來熱鬧喜氣的醒獅表演，以及令人驚艷的川劇變臉秀，保證讓觀眾目不轉睛。來自「太陽谷日本社區中心」的赤鬼太鼓團也將帶來氣勢磅礡的太鼓演出，少林功夫院則展現剛勁有力的武術表演，震撼全場。此外，蒙特利公園市Mark Keppel高中啦啦隊樂團（Pep Band）將演奏充滿活力的流行樂曲，為現場增添青春與熱情的節慶氛圍。 仙樂醒獅團將在2026蒙市迎春年節展為民眾帶來精采演出。（本報資料照）

除精彩舞台演出，現場也規劃拼圖遊戲、有獎徵答等互動活動，好禮大放送。其中最受矚目的幸運大抽獎，獎項豐富，包括洛杉磯至台北來回機票、迪士尼 樂園門票套組、金泉賭場度假村三天二夜住宿加雙人晚餐、趙傳演唱會門票、BIG FOUR演唱會門票，以及H Mart超市禮券等。洛杉磯國王隊 （LA Kings）也將提供全隊簽名球衣與紀念球。民眾只要在活動服務台填寫抽獎表格，就有機會把多項大獎帶回家。