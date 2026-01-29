不滿客服電話 華男揚言「殺員工、炸門市」

我的頻道

德州訊
Marvin Edward Wang因不滿香氛品牌的訂閱收費問題，涉嫌多次恐嚇客服人員，警方已將其逮捕。（Palm Beach County Jail）
一名來自德州的華男，因不滿香氛品牌Aroma 360的訂閱收費問題，涉嫌多次撥打客服電話，並恐嚇「要炸毀門市」、「殺害其員工」。警方已將他逮捕，並以重罪起訴。

根據CBS 12電視台報導，佛州博卡拉頓警方（Boca Raton Police Department）指出，嫌疑人為53歲的Marvin Edward Wang（下文簡稱王男），居住於德州利格城（League City）。他被控犯下「威脅使用破壞性裝置」的重罪。

根據警方公布的信息，案件始於2025年8月14日，博卡拉頓香氛店Aroma 360的一名銷售顧問，依照例行客服流程致電王男。該客服向警方表示，她自我介紹後，王男即情緒失控，抱怨訂閱服務出現未經授權的收費，隨後語氣迅速升高，並在通話中提到：「我會開車到店裡把它炸掉。」

警方表示，該通電話中斷後，王男再次來電，並進一步發出更嚴重的威脅，聲稱要「追殺你」，甚至揚言「殺了你和你所有的孩子」。相關言語皆被Aroma 360的客服錄音系統完整紀錄，並交由警方調查。

Aroma 360的主管在聽取錄音後，立即向博卡拉頓警方報案。警方隨後取得多通與王男相關的進出電話紀錄。通話中，王男持續要求與主管通話，並警告若未被轉接，「非常糟糕的事情就會發生」，並自稱是「有暴力前科的重罪犯」。

博卡拉頓警方表示，王男已於27日被收押至棕櫚灘縣監獄，案件後續將交由司法程序處理。

德州 佛州

