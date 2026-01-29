阿罕布拉市民眾擠爆議會 質疑警配合聯邦移民執法

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
事件主角瓦加斯（Angie Vargas）在阿罕布拉市市議會上發聲，希望社區的聲音能被聽見。（取自阿罕布拉市官網）
ABC 7電視台報導，阿罕布拉市市議會26日晚湧入數百民眾，現場一度水洩不通。居民齊聚市政廳，要求市府與警方說明一段近日在社體瘋傳的影片，該影片引發外界質疑，阿罕布拉市警局是否曾與美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）合作執法。

事件主角瓦加斯（Angie Vargas）表示，她近日尾隨疑似聯邦移民執法人員的車輛行駛時，一輛阿罕布拉市警局的休旅車突然切入，迫使她停車。瓦加斯隨後以手機拍下整個過程，並在畫面中質問警方是否正在配合聯邦單位行動。

影片顯示，在瓦加斯與阿市警員短暫交談後，數名戴面罩的聯邦執法人員靠近並進行詢問，其中一名探員在畫面中問道：「你是哪一國公民？」瓦加斯回應「美國公民」。

隨著影片在網路迅速傳播，阿罕布拉市警局19日在臉書回應，強調警方並未參與任何移民執法行動。聲明指出，警方當時接獲通報，稱有車輛遭尾隨，且對方涉闖紅燈等危險駕駛行為，因此到場處理。警員將巡邏車停在雙方之間，是為緩和衝突並維持秩序，並在確認現場未進行移民執法後，雙方各自離開。

該臉書PO文也強調，警員抵達現場後，五分鐘即完成任務。警方事前並不知情聯邦執法人員會在本市執行任務。阿市警局遵守「加州價值法案」（SB 54）。「我們的首要任務是保障所有居民安全，並建立社區信任，確保居民不因移民身分問題而不敢報案、作證或尋求警方協助。」

不過，警方說法未能平息民眾疑慮。當晚市議會會議中，多居民在公眾發言時批評警方，指地方執法單位協助聯邦移民機構，並憂心此舉可能侵犯民眾的憲法權利。抗議民眾擠滿會議室、走廊及市政大廳。

瓦加斯的律師卡里歐（Luis Carrillo）在會中呼籲，市府應對此事展開內部調查，以釐清警方是否涉不當行為。

面對現場高漲情緒，華裔市議員王楠接受本報記者訪問表示，市議會理解社區對此事件抱持強烈情緒與疑慮，因此臨時調整會議流程，延長公眾發言時間，讓民眾有更多機會表達意見。她也指出，該議題原本未列入當天議程，因此無法進行深入討論，但市議會希望透過這次發言，蒐集社區對事件的看法與訴求，並聆聽民眾聲音。

瓦加斯在會後於市政廳外表示，她之所以站出來發聲，是希望社區的聲音能被聽見。

移民 阿罕布拉 加州

