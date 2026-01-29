我的頻道

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

盧納競選籌款餐會 哈岡近百華人支持

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）競選連任，南加華人日前為其舉辦籌款餐會。圖為與會者合影（記者張宏／攝影）
洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）競選連任，南加華人日前在哈岡為其舉辦籌款餐會。近百華人到場支持，盧納表示，他連任重點集中在社區安全、為警局帶來新氣象和問責制。

聯邦眾議員趙美心（前排左三）和台灣社團代表陳玲華（前排左四）、葉俊麟（前排右三）...
籌款晚會主席是蒙特利公園市前市長、美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅，他表示，盧納曾在長堤市警局服務36年，擔任洛縣警局局長後，更證明其能力與政績。盧納擔任局長期間，社區開槍事件減少42%，對投訴處理也明顯加快，警局服務社區水平提升明顯；同時盧納作為少數族裔，他更能平等對待各族裔社區的利益。

此次籌款會每人起價1000美元，現場反應非常熱烈。即便在選舉年和年關將近各項開支繁多情況下，很多人仍願拿出近乎一整年的餐費預算支持盧納，顯示華人社區對安全的重視，林達堅也捐出3000美元。

聯邦眾議員趙美心（左）支持盧納連任。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心支持盧納，她表示，三年前蒙市舞廳槍擊案的次日，警方就將槍手圍困。2025年1月洛杉磯發生野火，火災區出現搶劫、盜竊等治安威脅，盧納立即採取行動，部署警力維持秩序。

盧納表示，他在過去三年獲得的成就，離不開社區支持。他上任後改變許多工作方式，讓整體犯罪率下降超過12%，凶殺案下降14%，警局問責和透明度均有所提升。為警局招聘人數增長35%至37%，同時推進部門現代化，運用新技術增加警局透明度，包括首次為洛縣監獄警員配備隨身攝像機、及時公開攝像機影像、建立包含犯罪數據的公開板，並在部門網站發布武力使用、電擊槍使用、攔查事件及人事投訴數據。他連任後希望保障社區安全、為警局帶來新的領導力、穩定性和問責制度。

加州眾議員方樹強、前加州眾議員伍國慶、中國大陸和台灣社團多代表出席。<

眾議員 華人 加州

不滿客服電話 華男揚言「殺員工、炸門市」

高稅負時代居住抉擇 賭城成本低 退休族矚目

