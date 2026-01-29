年節展／洛杉磯關聖宮龍獅團 「南獅之魂」列陣

洛杉磯關聖宮龍獅團將帶來「南獅之魂」表演。（Roger提供）

洛杉磯 關聖宮龍獅團（LA Kun Seng Keng Dragon and Lion Dance）將在2月1日下午3時登上「2026世界日報 新春年節展」舞台，為大家帶來精采的「南獅之魂」舞獅表演。

洛杉磯關聖宮龍獅團的執行長Roger表示，屆時將為民眾帶來「獅子登山」的精采表演。本次表演不只有形式，還有一波三折的獅子歷險故事，預計將有20位表演者以及三至四頭獅子參與。該龍獅團常年活動於南加州 各大社團的活動，為民眾帶來精采表演，贏的眾多掌聲。Roger介紹，很高興能參加世界日報和蒙市舉辦的年節展，讓他們有機會展現舞獅的魅力，傳播中華文化。

洛杉磯關聖宮龍獅團隊伍。（Roger提供）

洛杉磯關聖宮龍獅團常年活躍在聖蓋博谷地區，是Roger多年前與好友組建的龍獅團。Roger 7歲開始練習舞獅、功夫，目前擔任該組織的總教頭，他在大學時組建自己的第一個舞獅團隊。不過運營龍獅團只是他的愛好，他就職於一家世界500強公司。Roger介紹，洛杉磯關聖宮龍獅團是國際關聖宮龍獅團的一部分，該組織為非營利性質。Roger說，任何感興趣的人都可以加入龍獅隊，日常訓練免費。他說，團隊中最小的成員僅有7、8歲。

洛杉磯關聖宮龍獅團在洛杉磯華埠表演。（Roger提供）

洛杉磯關聖宮龍獅團雖是一群舞龍舞獅愛好者組建的隊伍，但優異的技術讓他們足以參加國際比賽。Roger說，隊伍將在今年參加全美比賽。成員們也接受來自馬來西亞舞獅、舞龍師傅的訓練。