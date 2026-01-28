年節展／國際武術散打聯合會 經典武術大會串

我的頻道

記者張庭瑜／洛杉磯報導
國際武術散打聯合會將於蒙市迎春年節展登場，十位學員聯手演出五步拳、刀劍棍術與舞獅，展現傳統武藝之美。（國際武術散打聯合會提供）
國際武術散打聯合會將於蒙市迎春年節展登場，十位學員聯手演出五步拳、刀劍棍術與舞獅，展現傳統武藝之美。（國際武術散打聯合會提供）

世界日報蒙市迎春年節展」將在蒙特利公園市熱鬧登場。今年活動內容更加豐富，除傳統年節美食、民俗互動攤位，更邀請國際武術散打聯合會（International Wushu Sanda Federation）帶來中國武術與舞獅表演，為新春增添氣勢磅礡的節慶氛圍。

國際武術散打聯合會在世界多國家地區都有分會，包括香港、中國及馬來西亞等地。李師父表示，他七年前來到洛杉磯推廣武術，並成立當地分會，目前培訓約十名小朋友，平時接受正統武術訓練，此次將集體登台演出，展現多年成果。他指出，活動當天的演出內容，包含一系列經典武術項目，將由學員齊打「五步拳」揭開序幕，隨後依序展演雙節棍、虎樸群羊棍、功力拳、初級刀術、初級劍術、南拳與少林陰手棍，結合棍、刀、劍等兵器，展現傳統武術剛柔並濟、動靜交融的精神。

除武術外，該會也安排兩套傳統戲劇表演，融合武藝與表演藝術，讓觀眾在觀賞過程中更深入認識中華文化之美。李師父笑說：「表演雖簡單，但小朋友認真練習，只要觀眾看得開心，就是最好回報。」

「世界日報蒙市迎春年節展」為蒙市年度盛會之一，預料將吸引大批民眾到場同歡，攜家帶眷一同來感受濃濃年味。

