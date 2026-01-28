年節展／YG舞蹈工作室 精心排練11支作品

我的頻道

記者劉子為／蒙特利公園報導
YG舞蹈工作室將為蒙市年節展帶來規模與水準全面升級的精采舞蹈演出，備受期待。（YG Dance Studio提供）
「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日及2月1日在蒙特利公園市盛大舉行，南加華人區知名的YG舞蹈工作室（YG Dance Studio）將帶來規模與水準全面升級的精采舞蹈演出，備受期待。

2021年起在YG舞蹈工作室執教，並擔任YGDC競技舞團總監的Raymond表示，此次演出團隊將首度完整呈現2026年度的競賽編舞內容，所有舞蹈皆為能正式參賽的競技作品，而非過往的一些展示性編排。

Raymond指出，和去年「嗨中秋」時的表演相比，本次無論在動作難度、編排層次或整體完成度上，皆明顯提升，「觀眾可以看到更多只會出現在比賽舞台上的精采舞蹈。」

YG舞蹈工作室今年迎來成立10周年，年末的匯演將以更盛大的規模呈現。（YG Da...
YG舞蹈工作室此次將演出11支舞蹈，其中包括多支獨舞和團體編舞。參與演出的舞者年齡介於8歲至14、15歲之間，除競技舞團YGDC的成員外，工作室也特別挑選兩個高階公共課程班級一同參與演出。

音樂方面，YG舞蹈工作室以K-pop編舞見長，此次演出也將使用多首觀眾耳熟能詳的流行歌曲，Raymond笑說，具體曲目將保留驚喜，邀請觀眾親臨現場感受。

在競賽經驗方面，YGDC舞團去年曾參與West Coast Elite（WCE）舞蹈賽事，今年也將挑戰Rainbow Dance Competition。Raymond表示，現階段重在累積，未來將規畫更密集的競賽與培訓計畫。

展望新的一年，YG舞蹈工作室也迎來成立10周年。Raymond指出，今年12月的第10屆年終匯演將以更盛大的規模呈現，敬請期待。他也透露，舞團預計於今年8月舉行競技團隊甄選，並自6月起推出暑期舞蹈營，歡迎對舞蹈有興趣的學生參與。

