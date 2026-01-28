涉詐騙長者10萬 華女收款被捕

我的頻道

洛杉磯訊
一名來自南加州的華人女子涉嫌詐騙密西根州一對年長夫婦超過10萬美元。（取自Midland County Jail）
一名來自南加州的華人女子涉嫌詐騙密西根州一對年長夫婦超過10萬美元。（取自Midland County Jail）

南加州華女朱雅慧（音譯，Yahui Zhu），涉嫌參與詐騙密西根州一對年長夫婦超過10萬美元。警方指出，該嫌疑人在前往「收款」時，被警方人贓俱獲。

根據當地新聞媒體Midland Daily News的報導，警方指出，44歲的朱雅慧居住於洛杉磯縣的西柯汶那市，於16日遭密西根州警察逮捕，目前關押在米德蘭縣監獄（Midland County Jail），保釋金額為50萬美元。她被控「虛假陳述詐騙」罪，涉案金額達2萬美元以上。該案目前已於米德蘭縣地方法院完成過堂，並預定2月3日下午1時，在Michael Carpenter法官的法庭召開初步聽證會。

密西根州警局警官Ashley Miller表示，警方在調查多起涉及禮品卡、加密貨幣及其他手法的詐騙案件時，發現一名84歲男性與一名74歲女性受害者合計損失超過10萬美元。

Miller指出，警方在調查過程中，成功攔截疑似負責「收款」的中間人朱雅慧，並及時阻止一筆當面交現金的行為。「在這起案件中，詐騙集團進一步升高手段，甚至親自前往受害者住處與其會面，」她說，「這類詐騙活動目前在全州各地都屢見不鮮。」

警方表示，其及時介入，才避免該對夫婦遭受進一步財務損失。

Miller也提醒民眾，聯邦貿易委員會（FTC）不會以威脅方式要求民眾轉移資金、提領現金、購買黃金或將金錢交付他人；上述情況皆屬詐騙。民眾若遇到可疑情形，可至FTC官網檢舉，或致電居住地的警局查詢。

