胸罩藏烏龜 TSA公布年度安檢10大離奇物品

洛杉磯訊
「最離奇物品」名單顯示，第二名是藏在褲子與胸罩裡的活體烏龜。（TSA）
聯邦運輸安全管理局（TSA）近日公布2025年全美機場安檢「最離奇物品」前10名的名單，其中榜首案例為一枚在愛達荷州博伊西機場（Boise Airport）旅客托運行李中查獲的爆裂物仿製品。

根據TSA的官方公告，榜首案例發生於2025年5月。當時，一件托運行李因安檢儀器警示而被要求進一步檢查。TSA爆裂物專家到場後檢視影像並實際開包查驗，發現行李內裝有PVC管與木塊，外層以紙張包覆，並標註「C4」，且連接外露電線，外觀相當逼真。

經專家判定，該物品僅為仿製品，並不構成實際威脅。涉事旅客向安檢人員表示，相關物品為訓練用教具，並當場放棄攜帶。

TSA愛達荷州聯邦安全主管James Spies表示，外觀逼真的爆裂物仿製品，無論是托運或隨身行李皆禁止攜帶，安檢人員在面對可能涉及爆裂物的影像時，絕不掉以輕心。

TSA的名單同時揭露2025年於各地機場安檢中發現的特殊違規物品前十名，分別是：第十名，用鋁箔紙包裹的子彈與刀具；第九名，藏在高爾夫球袋內的槍枝；第八名，藏在巧克力粉罐裡的子彈；第七名，藏在汽車安全座椅的刀具；第六名，藏在洗髮精瓶裡的藥丸；第五名，藏在護膝裡的刀具；第四名，藏鞋子裡的毒品；第三名，藏衣服裡的刀片；第二名，藏在褲子與胸罩裡的活體烏龜；第一名，爆裂物仿製品。

TSA提醒，旅客若想了解完整名單與各案例詳情，可前往TSA官方網站或社群平台查詢；如不確定特定物品是否可攜帶上機，也可使用官網「What Can I Bring」查詢工具或MyTSA應用程式諮詢。

TSA公布2025年全美機場安檢「最離奇物品」前10名的名單，第一名是爆裂物仿製品。（TSA）
愛達荷州

