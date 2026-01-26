我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

中國手搖飲蜜雪冰城低價攻美 飲品5元以下冰淇淋1元

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
蜜雪冰城美國首店開設在洛杉磯的好萊塢，其招牌冰淇淋售價1.19美元。（取材自蜜雪冰城官方微博號）
蜜雪冰城美國首店開設在洛杉磯的好萊塢，其招牌冰淇淋售價1.19美元。（取材自蜜雪冰城官方微博號）

中國手搖飲巨頭蜜雪冰城正式進軍好萊塢。這家以驚人擴張速度聞名、全球門市數量甚至超越麥當勞的連鎖品牌，於去年12月在好萊塢星光大道開設美國首家門市，飲品售價多在5美元以下，冰淇淋價格約1美元左右。

根據洛杉磯時報的報導，蜜雪冰城發言人徐平（Ping Xu，音譯）指出，選擇好萊塢作為美國首站，是因為這座世界電影之都全年吸引大量國際觀光客與在地消費者。他表示，新店「希望服務多元的全球消費族群，也展現品牌深耕美國市場的承諾」。

根據好萊塢門店的菜單，其招牌產品包括1.19美元的冰淇淋、3.99美元的珍珠奶茶等，價格均在5美元以下。好萊塢門市開幕後不久，蜜雪冰城隨即在紐約布魯克林、韓國城與華埠陸續設點。徐平透露，加州還將有更多新店登場。

蜜雪冰城創立於1997年，最初是一家位於中國鄭州的刨冰攤，由當時仍是大學生的張紅超創辦，創業資金來自祖母借款。目前，蜜雪冰城在全球擁有超過5萬3000家門市，絕大多數位於中國，海外據點則分布於澳洲、日本、韓國、泰國、馬來西亞與新加坡等地，共約4700家。相比之下，麥當勞全球門市約4萬4000家，星巴克則約4萬家。

根據彭博億萬富豪指數，創辦人張紅超與其兄張紅甫合計身價約81億美元。

洛杉磯加大（UCLA）商學院教授Christopher Tang指出，蜜雪冰城之所以能維持低價，關鍵在於高度垂直整合的經營模式。品牌在中國自有工廠，生產粉末、糖漿與水果泥，有助於掌控成本與定價。此外，多採外帶模式可降低租金支出，且門市集中於亞洲，也有助於壓低運輸成本。

Tang分析，蜜雪冰城在美國的門市可能暫時採取「虧損換市場」策略，藉此擴大全球版圖、測試美國市場，並在去年於香港交易所上市後，向投資人展現成長潛力。

蜜雪冰城目前正積極在加州招募加盟主。其門市窗戶、牆面與人行道立牌上張貼的二維碼，皆連結至加州與紐約加盟申請網站。根據網站資訊，開店初期投資金額約介於22萬至92萬美元之間，視店面規模與地點而定，且不收取持續性的權利金或廣告費。

不少華人對蜜雪冰城並不陌生。根據洛杉磯時報近日的走訪，來自深圳、現居華盛頓州的遊客Kele Shi表示，他是在社媒上看到影片後，特地前來造訪美國首店。居住在托倫斯（Torrance）、成長於中國的Olivia Y則一次替朋友買了五杯飲料。她回憶在西安求學時，常靠蜜雪冰城的冰淇淋與新鮮檸檬水熬夜念書，得知美國開店後便想親自造訪。

也有初次接觸品牌的外國遊客。來自英國諾丁漢的Susannah Bartram表示，她在參加三小時洛杉磯導覽後口渴不已，被鮮紅色的店面吸引進店消費。她還指出，珍珠奶茶在英國愈來愈受歡迎。

蜜雪冰城 好萊塢 洛杉磯加大

上一則

迪士尼春節園遊會太懂華人 中文歌和熊貓甜品都來了

下一則

今年日光節約早 或最後1次調時鐘？

延伸閱讀

冰淇淋僅賣1美元 這家中國飲品店低價攻美

冰淇淋僅賣1美元 這家中國飲品店低價攻美
中國超越美國怎麼辦？美智庫：過半美民眾不擔心

中國超越美國怎麼辦？美智庫：過半美民眾不擔心
川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名
好萊塢星光大道 名列10大旅遊陷阱榜首

好萊塢星光大道 名列10大旅遊陷阱榜首
川普：盟國要各自負起國防責任

川普：盟國要各自負起國防責任

熱門新聞

華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

2026-01-24 19:35
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名