中國手搖飲蜜雪冰城低價攻美 飲品5元以下冰淇淋1元

蜜雪冰城美國首店開設在洛杉磯的好萊塢，其招牌冰淇淋售價1.19美元。（取材自蜜雪冰城官方微博號）

中國手搖飲巨頭蜜雪冰城 正式進軍好萊塢 。這家以驚人擴張速度聞名、全球門市數量甚至超越麥當勞的連鎖品牌，於去年12月在好萊塢星光大道開設美國首家門市，飲品售價多在5美元以下，冰淇淋價格約1美元左右。

根據洛杉磯時報的報導，蜜雪冰城發言人徐平（Ping Xu，音譯）指出，選擇好萊塢作為美國首站，是因為這座世界電影之都全年吸引大量國際觀光客與在地消費者。他表示，新店「希望服務多元的全球消費族群，也展現品牌深耕美國市場的承諾」。

根據好萊塢門店的菜單，其招牌產品包括1.19美元的冰淇淋、3.99美元的珍珠奶茶等，價格均在5美元以下。好萊塢門市開幕後不久，蜜雪冰城隨即在紐約布魯克林、韓國城與華埠陸續設點。徐平透露，加州還將有更多新店登場。

蜜雪冰城創立於1997年，最初是一家位於中國鄭州的刨冰攤，由當時仍是大學生的張紅超創辦，創業資金來自祖母借款。目前，蜜雪冰城在全球擁有超過5萬3000家門市，絕大多數位於中國，海外據點則分布於澳洲、日本、韓國、泰國、馬來西亞與新加坡等地，共約4700家。相比之下，麥當勞全球門市約4萬4000家，星巴克則約4萬家。

根據彭博億萬富豪指數，創辦人張紅超與其兄張紅甫合計身價約81億美元。

洛杉磯加大 （UCLA）商學院教授Christopher Tang指出，蜜雪冰城之所以能維持低價，關鍵在於高度垂直整合的經營模式。品牌在中國自有工廠，生產粉末、糖漿與水果泥，有助於掌控成本與定價。此外，多採外帶模式可降低租金支出，且門市集中於亞洲，也有助於壓低運輸成本。

Tang分析，蜜雪冰城在美國的門市可能暫時採取「虧損換市場」策略，藉此擴大全球版圖、測試美國市場，並在去年於香港交易所上市後，向投資人展現成長潛力。

蜜雪冰城目前正積極在加州招募加盟主。其門市窗戶、牆面與人行道立牌上張貼的二維碼，皆連結至加州與紐約加盟申請網站。根據網站資訊，開店初期投資金額約介於22萬至92萬美元之間，視店面規模與地點而定，且不收取持續性的權利金或廣告費。

不少華人對蜜雪冰城並不陌生。根據洛杉磯時報近日的走訪，來自深圳、現居華盛頓州的遊客Kele Shi表示，他是在社媒上看到影片後，特地前來造訪美國首店。居住在托倫斯（Torrance）、成長於中國的Olivia Y則一次替朋友買了五杯飲料。她回憶在西安求學時，常靠蜜雪冰城的冰淇淋與新鮮檸檬水熬夜念書，得知美國開店後便想親自造訪。

也有初次接觸品牌的外國遊客。來自英國諾丁漢的Susannah Bartram表示，她在參加三小時洛杉磯導覽後口渴不已，被鮮紅色的店面吸引進店消費。她還指出，珍珠奶茶在英國愈來愈受歡迎。