搶攻AI伺服器版圖…和碩首座美國廠 最快3月底完工
Yahoo Finance報導， 台灣電子代工大廠和碩（Pegatron）總經理暨執行長鄭光志（Kuang-Chih Cheng）23日表示，該公司位德州的美國首座工廠，預計將於3月底完工，並計劃3月底或4月左右進入試產階段。
和碩為蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及特斯拉（Tesla）的主要供應商，於去年10月宣布已在德州取得工業建築與土地。此舉也讓和碩加入鴻海（Foxconn）、英業達（Inventec）及緯創（Wistron）等台系科技廠商的行列，擴大在德州的投資布局。
鄭光志在台北接受記者採訪時說：「德州廠是我們在美國建立並營運的第一座生產據點。」他進一步透露，該工廠將生產AI伺服器產品，其中包括搭載輝達（Nvidia）晶片的高階設備。
川普政府近期持續向擁有對美貿易順差的科技重鎮台灣施壓，要求擴大在美投資。
根據台美上周達成的貿易協議，台灣企業承諾將在美國投資2500億美元，以提升半導體、能源及人工智慧（AI）在美產能。作為交換，美國對台灣進口產品的關稅將從原先的20%降至15%。
自川普首任總統以來，和碩便積極推動製造基地多元化，以降低對中國生產線的依賴，並陸續將版圖擴張至東南亞及墨西哥。在德州建廠之前，和碩在印第安納州已設有維修基地，並在加州設辦公室。
