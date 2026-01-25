迎春年節展／Thủy Van Dance Company向天祈福 獻演越南舞

Thủy Van Dance Company是一支以傳統越南民俗舞蹈為核心的舞蹈團體，由一群因熱愛舞蹈而結識的朋友組成。（Thủy Van Dance Company提供）

「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日舉辦，來自西敏市（Westminster）的Thủy Van Dance Company將登台演出，為活動帶來融合傳統與現代風格的越南 舞蹈表演。該舞團將透過多支舞蹈，呈現越南文化中關於生活、信仰與情感的故事。

Thủy Van Dance Company是一支以傳統越南民俗舞蹈為核心的舞蹈團體，由一群自學生時期因熱愛舞蹈而結識的朋友組成。團員目前多為年輕上班族與大學畢業生，雖各自在不同領域工作，仍持續透過舞蹈分享越南文化，並成立獨立舞團，活躍於南加州 各類社區活動與文化節慶。

舞團對外事務總監Joseph Vo表示，舞團為本次年節展特別規劃全新內容，此次演出共準備約七支舞蹈，在保留越南傳統文化精神同時，加入現代舞台元素，希望能讓不同族裔背景的觀眾產生共鳴，也能理解越南文化的歷史脈絡與當代表現。

演出曲目中，包括「Ladder to the Skies」，以攀梯向天祈福為意象，象徵與天地、神祇溝通，呈現越南傳統文化中濃厚的儀式感與精神層面；另一段舞則取材自越南傳統戲曲中常見的「Hề」丑角形象，運用隱喻與肢體語言，描繪女性面對感情背叛時的情緒與諷刺意味，展現越南戲曲文化中幽默與批判並存的特色。