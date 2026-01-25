中國新潮食品展銷會 推廣亞洲美食

薏米水和陳皮水在中國有養生水的概念。（記者張宏╱攝影）

第八屆中國新潮食品展銷會日前在聖蓋博市舉行，匯集來自中國和北美地區的華人食品業者，把「讓世界愛上亞洲味」理念推向新里程。

活動現場食品業者帶來蘑菇、飲料和糖果等食品供大家品嘗。飲料業者孫夢鴿表示，他們最初是通過供應餐廳的山楂水打出知名度，如今又把養生水概念帶到美國，如薏米水和陳皮水不僅養生且不含糖，比茶類飲料更淡，讓大家喝起來無負擔。他們在中國的鐵皮石斛水也很熱銷，但目前還在審批中，希望未來也能進入美國市場。

徐福記總裁陳潔鴻表示，他們今年推出日式蛋捲新品，同時徐福記很注重品牌包裝的時令性，為迎接農曆新年，他們推出各種賀年食品如糖果等都加上「福」字商標，成為賀年最佳手信。

主辦方OCM的芝加哥負責人戚成剛表示，去年4月受關稅 衝擊較大，但美國市場對中國食品需求量增加，消化掉關稅影響，對零售終端影響有限。市場流行單品依然以大牌和潮牌為主，中國流行的產品，幾個月後也會在美國流行。OCM將於今年農曆除夕夜在紐約時代廣場標誌性的1號樓大屏再次點亮，把中國美食文化推向在美的各族裔，使中華美味發揚光大。其集團代理眾多中國知名品牌食品、飲品，並成功讓元氣森林打入好市多 ，目前與主流Kroger、Walmart、HEB Central Market等建立合作關係。

OCM西岸銷售負責人石超表示，他們未來趨勢，是拓展中國食品產業在美國建廠生產，今年將持續升級冷鏈物流網絡，在全美各地建設智能化冷凍倉儲，為消費者提供如海鮮、酸菜魚、冷凍麵點等更多元美食。