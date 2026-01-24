台美商會首屆金鼎獎 頒5企業家

我的頻道

記者張庭瑜／洛杉磯報導
新任會長簡志誠在交接儀式中發表就任致詞，表示將推動青年參與、深化美國主流社會合作與國際連結。（記者張庭瑜／攝影）
洛杉磯台美商會2026年度第46周年慶晚宴暨會長交接典禮，日前於洛杉磯市登場，同時舉辦首屆「金鼎企業獎」頒獎典禮，表彰五位對社區與行業具有卓越貢獻的企業家；同時完成新舊會長交接儀式，由簡志誠接下會長職務，現場超過700位政商僑界人士共襄盛舉。

新舊會長進行印信交接儀式。由左至右為：國策顧問楊信、2025年度會長陳玲華、副委員長李妍慧、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、2026年度新任會長簡志誠、國策顧問田詒鴻。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國僑務委員會副委員長李妍慧在台上致詞，祝賀商會交接順利，並肯定洛杉磯台美商會在促進僑社與台美交流上的重要角色。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯台美商會2025年度會長陳玲華（左）、新任會長簡志誠（右）於第46周年慶晚宴上獲頒中華民國僑委會表彰狀，由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（中）代表頒發。（記者張庭瑜／攝影）

開場由福爾摩沙小分隊演出舞蹈「舞扇迎春」炒熱氣氛。陳玲華隨後發表會長卸任致詞，並播放會務成果回顧影片。她表示，能夠擔任會長是莫大榮耀，商會團隊齊心合作，一年來成果豐碩，活動多元，會員參與踴躍。她強調：「一個人走得快，但一群人走得遠。」期勉未來商會持續傳承、創新，邁向更高峰。

李妍慧副委員長（中）與陳玲華會長（左）、簡志誠會長（右）於典禮中合影，並頒發表彰狀。（記者張庭瑜／攝影）

劉雲平頒發表揚證書予陳玲華（左）、簡志誠（右），肯定其對社區發展的貢獻與商會領導表現。（記者張庭瑜／攝影）

新會長簡志誠（左）代表商會致贈紀念獎座給卸任會長陳玲華（右），感謝其一年來領導團隊推動會務，深獲會員肯定。（記者張庭瑜／攝影）

交接儀式在眾人見證下進行，由中華民國僑務委員會副委員長李妍慧、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及國策顧問楊信、田詒鴻共同監交，象徵傳承與責任。簡志誠會長接棒後致詞，台美商會最重要的使命是把人連在一起，把台灣和美國連在一起，在快速變動的年代，這樣的連結比以往任何時候都更重要。

「第一屆金鼎企業獎」得主與主辦單位、貴賓於頒獎典禮後大合照，表彰企業家對社區與產業的貢獻。（記者張庭瑜／攝影）

在當晚登場的「第一屆金鼎企業獎」頒獎典禮上，共表彰五位傑出企業家。獲獎者包括：古紹崙、張國興、高子晴、李育庭及廖擎，由陳玲華頒發獎座。

洛杉磯台美商會理事會成員合影，見證商會傳承與創新歷史時刻。（記者張庭瑜／攝影）

紀欽耀處長則肯定商會對台美關係的貢獻，並與李妍慧一同向陳玲華與簡志誠頒發表彰證書，感謝其對僑社服務的付出。

聯邦眾議員趙美心、劉雲平與加州眾議員方樹強也到場致詞，肯定商會在推動社區經濟、凝聚僑心方面的努力，並分別頒發聯邦、加州賀狀予新舊會長。

