台美商會首屆金鼎獎 頒5企業家
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯台美商會2026年度第46周年慶晚宴暨會長交接典禮，日前於洛杉磯市登場，同時舉辦首屆「金鼎企業獎」頒獎典禮，表彰五位對社區與行業具有卓越貢獻的企業家；同時完成新舊會長交接儀式，由簡志誠接下會長職務，現場超過700位政商僑界人士共襄盛舉。
開場由福爾摩沙小分隊演出舞蹈「舞扇迎春」炒熱氣氛。陳玲華隨後發表會長卸任致詞，並播放會務成果回顧影片。她表示，能夠擔任會長是莫大榮耀，商會團隊齊心合作，一年來成果豐碩，活動多元，會員參與踴躍。她強調：「一個人走得快，但一群人走得遠。」期勉未來商會持續傳承、創新，邁向更高峰。
交接儀式在眾人見證下進行，由中華民國僑務委員會副委員長李妍慧、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及國策顧問楊信、田詒鴻共同監交，象徵傳承與責任。簡志誠會長接棒後致詞，台美商會最重要的使命是把人連在一起，把台灣和美國連在一起，在快速變動的年代，這樣的連結比以往任何時候都更重要。
在當晚登場的「第一屆金鼎企業獎」頒獎典禮上，共表彰五位傑出企業家。獲獎者包括：古紹崙、張國興、高子晴、李育庭及廖擎，由陳玲華頒發獎座。
紀欽耀處長則肯定商會對台美關係的貢獻，並與李妍慧一同向陳玲華與簡志誠頒發表彰證書，感謝其對僑社服務的付出。
聯邦眾議員趙美心、劉雲平與加州眾議員方樹強也到場致詞，肯定商會在推動社區經濟、凝聚僑心方面的努力，並分別頒發聯邦、加州賀狀予新舊會長。
上一則
29歲廖擎 創跨境電商平台Ding-go獲金鼎獎
下一則