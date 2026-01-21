長期停駛降保費？ 勿因節省失保障

華興保險公司總裁張國興強調，保險的核心目的在於管理風險，不宜為節省少量保費而犧牲保障。（本報資料照╱記者楊青攝影）

每逢寒暑假，不少留學生或旅居民眾計畫暫時回國，汽車長時間停放在美國時，常有人詢問是否能暫時「停保」或改買「停車險」。華興保險 總經理張國興指出，加州並無此正式險種，多數做法是將全險（「綜合險+碰撞險」Comprehensive and Collision）轉為責任險（Liability Only），但短期離境不宜輕率調整，以免回美後保障不足。

張國興說明，一般駕駛購買的「全險」，包含車輛失竊、自然災害損壞與交通事故損失等。若計畫長期停駛，車主可選擇降為「第三方責任險」，即只在肇事責任事故中賠償對方，自己的車損則不在保障範圍內。「我們通常會將全險調整為責任險，並將保額降至基本額度，像是從原本較高額度降為最低，」張國興說，但問題往往出在車主返美後忘記恢復全險。一旦上路發生事故，不僅車體無法理賠，甚至無法全額賠償對方損失，最後只能自行補足差額。

他舉例，有駕駛員在僅持最低額度的責任險情況下，一次撞上兩車。由於保險公司已賠至上限，對方透過法律途徑追討餘額，讓車主陷入焦慮與經濟壓力。「為了省下幾十、上百美元保費 ，反而可能付出高昂代價，實在不值。」

針對短期出國是否值得調整保險，張國興指出，若僅離境一至三個月，節省的金額其實有限。以半年期保單1000美元為例，理論上每月約167美元，但實務上保險公司並非按比例退費，即使改為責任險，實際每月僅能省下不到100美元。

他建議，除非確定長期停駛並超過數月，才考慮改為責任險；否則維持原保險內容較為穩妥。部分民眾誤以為可預約設定「降險」與「復險」日期。對此，張國興澄清，目前保險公司不提供預約功能，僅能由客戶返回美國後主動聯絡恢復全險。「這是兩個分開的動作：降險可以即時處理，但回來後必須自己通知復保。」

此外，根據保險公司規定，復險時通常需提供車輛照片作為無損證明，有些公司還要求書面簽字確認。若駕駛的車輛仍有貸款 或屬租賃車，金融機構多半要求全程維持全險，不得擅自降為責任險。張國興提醒，若貸款公司發現保險中斷或降為責任險，通常會發信要求提供全險證明；若未及時補足，金融機構可能代為購買保險並將費用轉嫁給車主。

針對僅暫時停駛的車主，張國興建議，若不打算更動保單內容，也可考慮調高自付額（Deductible）來降低保費。不過他坦言，這種做法雖能省下一些費用，但效果有限，「除非長期不開車，否則意義並不大。」他強調，保險的核心目的在於管理風險，不宜為節省少量保費而犧牲保障。