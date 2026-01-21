羅蘭學區4高中生 獲全額大學配對獎學金

羅蘭學區諾加雷斯高中4名高年級學生，榮獲2025年QuestBridge全美大學配對獎學金，創造學校歷史紀錄。（取自諾加雷斯高中官網）

羅蘭學區 （RUSD羅蘭聯合學區）20日提供資訊，諾加雷斯高中（Nogales High School）創造校史新紀錄，有4名高年級學生榮獲2025年QuestBridge全美大學配對獎學金（QuestBridge National College Match），總價值達160萬美元。

獲獎學生及就讀學校：Jairo Albarran ，西北大學（Northwestern University）；Jayla Guzman Murillo ， 威爾斯利學院（Wellesley College）；Tamar Rosas ，阿默斯特學院（Amherst College）；Tanner Yocum， 博登學院（Bowdoin College）。

這項獎學金專為低收入 家庭、學業表現卓越的高中生設立。透過嚴格篩選，協助學生獲得全美頂尖名校的四年全額獎學金。此次四名學生不僅獲得提前錄取資格，更取得涵蓋四年全額學費與生活費的完全資助，包括學費、住宿與餐飲、書籍與學習用品及往返交通費，無需家長負擔或申請學生貸款。四人獎學金總價值高達160萬美元。

諾加雷斯高中隸屬羅蘭學區，是一所獲得西部學校與學院協會（WASC）認證的四年制高中。學校同時設有特色職業認證課程（Career Certification Program），協助學生在升學 與職涯發展做好全方位準備。