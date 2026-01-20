僑委會副委員長李妍慧訪中華會館 互動佳

我的頻道

本報記者／洛杉磯報導
李妍慧表示，海外僑胞長年對台灣民主與發展貢獻良多，羅省中華會館的歷史甚至早於中華民國建國，印證「華僑是建國之母」的深遠意義。（本報記者／攝影）

中華民國僑務委員會副委員長李妍慧18日蒞臨洛杉磯，訪問歷史悠久的羅省中華會館，雙方就僑務工作、文化傳承與台美交流等議題進行交流，並互贈紀念禮品，氣氛溫馨熱絡。

羅省中華會館主席聶澤英指出，雙方去年10月於台北首次會面，感謝僑委會當時安排並熱情接待羅省中華會館回國訪問團，進一步增進彼此情誼與合作。他並指出，台灣長期致力於文化保存與教育推動，展現傳統與現代並重的精神，期盼未來持續深化聯繫，拓展更多台美合作機會。

聶澤英也介紹羅省中華會館的歷史與組織架構，並感謝僑委會多年來提供華文教材與經費支持。

中華民國僑務委員會副委員長李妍慧蒞臨洛杉磯，訪問歷史悠久的羅省中華會館。（本報記者／攝影）

李妍慧致詞時表示，自己於去年9月到任僑委會，10月即與聶澤英結識，短短數月後在洛杉磯再度相逢，深感緣分巧妙。她說，首次踏入羅省中華會館便有「回家」的熟悉感，尤其在海外見到中華民國國旗與僑社會館，更能體會僑胞守護文化與精神的珍貴力量。

李妍慧強調，海外僑胞長年對台灣民主與發展貢獻良多，羅省中華會館的歷史甚至早於中華民國建國，印證「華僑是建國之母」的深遠意義。僑委會期盼整合各地僑團，打造跨國、跨世代的平台，協助僑胞連結資源、拓展合作。

羅省中華會館向李妍慧贈送紀念禮品，李妍慧亦回贈禮物致意。左起：梁國輝、張麗卿、李妍慧、聶澤英、朱栢田。（本報記者／攝影）

會中，羅省中華會館向李妍慧贈送紀念禮品，李妍慧亦回贈禮物致意。監事長張麗卿代表致謝，祝福李妍慧此行收穫豐富，並期盼未來能有更多機會率團返台交流、深入了解台灣民情。

當日出席者還包括駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣、泛美中華會館聯誼會執行長張自豪、華埠服務中心執行長伍競群、美國越柬寮華僑代表羅明、加州台灣同鄉聯誼會會長儲錦琪等人。活動結束後，一行人前往華埠中山銅像獻花致敬。

