年節展／熊貓中文 兒童唱年歌、用成語拜年

Mymspanda熊貓中文部分師生合影。（安娜提供）

「2026蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日熱鬧登場。表演單位Mymspanda熊貓中文曾多次參演世界日報 活動，這次他們為年節展表演兒童賀年歌、成語拜新年。

Mymspanda熊貓中文創辦者安娜說，參加「2026蒙市迎春年節展」表演的有八名學生，年齡5歲至9歲。賀年歌有三首，分別是「新年好」、「恭喜恭喜」、「放鞭炮」，都是孩童喜歡的賀年歌曲，最後用成語向大家拜新年：「一帆風順、二龍騰飛、三陽開泰、四季平安、五福臨門、六六大順、七星高照、八方來財」，表演時間大約10分鐘，通過學生們的表演，Mymspanda熊貓中文向年節展參與者送新年祝福。

Mymspanda熊貓中文學生在學習中文。（安娜提供）

安娜介紹，Mymspanda熊貓中文於2019年正式成立，採取線上與線下並行教學模式。線上課程擁有完整且系統化的教學架構，從中文啟蒙、初級、中級到高級課程一應俱全，並採用中國及港澳地區前沿、具權威性的教材作為教學依托，確保整體教學體系的科學性與可行性。著重遊戲化學習與互動式教學，並精心編排有趣的兒歌與活動，為孩子提供多元且生動的學習體驗。透過「在玩中學、在學中玩」的理念，讓孩子在輕鬆愉快氛圍中愛上中文學習，不再感到枯燥。

安娜表示，憑藉科學完整教學體系、有趣活潑課堂設計，以及有效的課後複習與鞏固機制，成功建立起良好的學習閉環。多年來，Mymspanda熊貓中文學生留存率始終維持在95%以上，許多孩子自創立初期便一路學習至今，與學校一同成長。