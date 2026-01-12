我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

開車違規吃罰單 華女分享申訴成功經驗

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭女士收到交通罰單後，積極向法院申訴，獲得罰單取消。圖為法院寄送的罰款通知信。（郭女士提供）
郭女士收到交通罰單後，積極向法院申訴，獲得罰單取消。圖為法院寄送的罰款通知信。（郭女士提供）

對初到美國的新移民來說，即使已完成駕照申請、熟讀交通規則，上路後仍難免因不熟悉，或駕駛疏忽而收到違規罰單。不過，需注意的是，收罰單並不等必須繳罰款，當事人有權提出申訴，若法庭認為理由充分，罰單可以取消。近期，南加內陸有華女家長送孩子上學時，因疏忽被罰。她依規提出申訴，最終成功取消罰單並獲退款。

河濱縣居民郭女士表示，她開車送患自閉症的兒子上學，考量孩子情緒容易波動，平時她總是在學校後門接送。可當天因為一些特殊情況，需要從正門進校區，且這是孩子上高中後，第一次從正門送上學。當時正值家長們送子女上學的高峰期，她跟隨車流進入可以到正門，且有交通標誌的左轉車道。由於車速很慢，當左轉燈變綠後，前車啟動，她也跟著一起左轉。

郭女士說，前車體積較大，她觀察視線受干擾，無法清楚看到整個路口和學校入口的具體位置。等她已經左轉一段距離後，才發現學校正門已臨時關閉。這時患有自閉症的兒子在車上情緒激動，焦躁不安。為避免發生事故，她便隨著前車掉頭。這時，一警察在旁執勤，讓她和前車一起靠邊停（Pull Over）。警察對前車的家長與郭女士各開一張罰單，理由是U形轉彎違規。郭女士辯稱：「校門是臨時關閉，當時為安全考量，唯一選擇就是掉頭。」

一周後，郭女士收到河濱縣高等法院寄發的交通罰款通知書，罰款理由是違反交通標誌或信號指令。起初家人不想再添麻煩，想交罰款了事。可郭女士認為，「花錢消災」是很多新移民的心態，有時未必真違規；倘若因此被罰，感覺很冤。

郭女士回溯整個過程，並找到一些疑點。「難道那個路口的交通標誌，真的很清晰嗎？或者作為送自閉症兒子上學的母親，為安全避險才不得已駕車掉頭，難道法律不會考慮這些情況？」

她決定申訴，將實際情形向法官書面陳述。在家人幫助下，按照申訴程序，她填完表格，並提供違章路口各個角度照片，並寫陳述信，講清楚送自閉症孩子上學及校門臨時關閉的實際情況，連同提前墊付的罰款支票，一起寄送到河濱縣高等法院小額法庭。半個月後，收到法院回執，表明她的申訴進入處理程序。

三個月後，她收到法院裁決，結果是交通違規案撤銷（Violation : Dismissed），並退回事先墊付的違規罰金244美元。郭女士表示，看到申訴結果，沒有特別激動，而是想到：這是規則社會對她的獎賞。「從另一角度，這不是一張罰單那樣簡單，而是新移民遇到事情後，選擇什麼方式來處理的觀念改變」。

郭女士說，假如不積極申訴，就證明錯了，要交罰款，而下一年汽車保費就會漲價，違規情況也會記錄在案。因此這次交通罰單申訴成功，對她來說意義遠遠不止罰款撤銷。

郭女士收到交通罰單後，積極向法院申訴，獲得罰單取消。圖為法院申訴裁決結果的通知信...
郭女士收到交通罰單後，積極向法院申訴，獲得罰單取消。圖為法院申訴裁決結果的通知信。（郭女士提供）

罰單 移民 保費

上一則

還清卡債 信用卡點數善加利用可成資產

下一則

南加男子稱 用同號碼買30年彩券 中頭獎卻丟了1張

延伸閱讀

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
內陸地區百日咳病例攀升 聖伯納汀諾縣、河濱縣同步上揚

內陸地區百日咳病例攀升 聖伯納汀諾縣、河濱縣同步上揚
華女無身分 家暴受傷不敢報警

華女無身分 家暴受傷不敢報警
河濱縣維爾多瑪市花園式公寓新建案 提供150單位

河濱縣維爾多瑪市花園式公寓新建案 提供150單位
「呂力川與朋友」 慈善音樂會 關注新移民教育

「呂力川與朋友」 慈善音樂會 關注新移民教育
世衛再確認疫苗與自閉症無關 美衛生部長仍反對

世衛再確認疫苗與自閉症無關 美衛生部長仍反對

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚