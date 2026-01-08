世華橙縣分會2/7舉辦會長交接典禮

世界華人工商婦女企管協會橙縣分會創會會長張淑華於記者會現場接受媒體訪問，回顧分會創立歷程，並表達對新團隊的支持與期許。（世華橙縣分會提供）

世界華人 工商婦女企管協會橙縣 分會舉行記者會，宣布將於2月7日在爾灣 市希爾頓飯店舉行第二屆會長暨理監事交接典禮。預計將邀集僑界領袖、工商專業人士及各界嘉賓齊聚一堂，共同見證分會的重要時刻。

自2023年5月6日成立以來，世華橙縣分會在短短兩年半時間內，展現穩健成長與高度凝聚力。記者會中播放形象影片，回顧創會初衷與發展歷程。創會會長張淑華指出，分會創立之初，一切從零起步，她肩負創會使命，深感責任重大。歷經兩年半努力，分會會員已達約80人，是全體會員齊心協力的成果。雖然即將卸下會長職務，她仍將以首屆監事長身分持續服務分會，從不同角度支持新會長與團隊，陪伴分會持續成長。

接任會長林瑩姿則表示，世華不是單打獨鬥的組織，而是一個重視合作與共享的團體，未來將致力打造兼具「溫度」與「專業」的大家庭，強化會員間的連結、促進資源整合，並持續拓展分會在主流社會中的能見度與影響力。

世華總會第一副總會長陳玲華表示，橙縣分會創立時，世華在全球共有81個分會，目前已成長至95個，預計將於2026年達成全球「花開百朵」、設立100個分會的里程碑。她也肯定創會會長張淑華展現的行動力與世代傳承精神，並期許新會長林瑩姿能承先啟後，持續帶領橙縣分會在世華體系中發光發熱。