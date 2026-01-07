欠租拒10萬捐款 好萊塢73歲影星：寧願開槍自盡

我的頻道

洛杉磯訊
儘管欠下6萬美元房租，米基洛克在Instagram上表示，不會接受一分錢捐款。（美聯社）
以螢幕硬漢形象著稱的好萊塢73歲影星米基洛克（Mickey Rourke）拖欠房租，友人發起募捐，募得10萬美元。該事件5日迎來大反轉，洛克針對募捐一事在其社交帳號表示，寧願舉槍自盡，也不接受慈善募捐。

洛克在其Instagram的視頻中說，「我感到非常挫折、困惑，而且完全無法理解。有人替我設立某種基金或募款帳戶，讓大家捐錢，好像慈善機構一樣，但那根本不是我做的，」他說：「如果我需要錢，也絕不會去要慈善捐款。我寧可把槍頂在自己X股裡，扣下扳機。」

募捐的GoFundMe頁面兩天前成立，已募得超過目標所需的10萬美元。在該頁面說明中，募捐是由Liya-Joelle Jones與Kimberly Hines發起。Jones表示，她是Hines的助理，而Hines則是洛克的經紀人。Hines向「Deadline」坦承，在洛克收到驅逐通知、無處可去之後，她的團隊才成立這個GoFundMe。

然而該頁面上卻聲稱，此舉是在獲得洛克同意的情況下進行。洛克表示，他不清楚是誰創立這個募款活動，而且他一毛錢也不想要。洛克說，「我不知道是不是他們做的，也不知道為什麼要這麼做。我完全無法理解。我這輩子都不可能知道什麼是GoFundMe的基金或募款活動。我的生活非常單純，我不會去依賴那種外部管道。是的，這（欠租遭驅逐）確實讓人尷尬，但你知道，我想像面對其他事一樣，慢慢走出來。」

這位由拳擊手轉型演員的人，接著說明過去20年來的療癒歷程，表示他已經不再是20年前那個「狂野的人」，而且即便他「不太世故」，仍在職涯經營做「相當謹慎的努力」。

洛克向粉絲表示，不要為他捐任何錢，如果已經捐了，也請設法把錢拿回來。他還表示會找律師談談，「把這件事查個水落石出。」73歲的洛克坦承，在疫情期間及好萊塢編劇罷工影響下，他曾向「非常好的朋友」借錢，幫助「度過難關」，並表示之後會再公開那位朋友是誰。

洛克接著詳細說明他欠租6萬美元的事。「前五、六年一切都很好，後來有兩個來自紐約的人把房子買走，卻什麼都不修，因此我就拒付房租。房屋有鼠患，地板爛掉了，一個浴缸沒有水，還有兩個水槽沒有水，而這些問題同時發生，」他說。「我不知道是不是那兩個人在背後搞鬼。我們會上法院處理，但我永遠不會向陌生人、粉絲或任何人要一毛錢。那不是我的作風。你問任何認識我的人都知道，這真的很丟臉，非常、非常的尷尬。」

