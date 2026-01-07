我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

聖蓋博谷華人區 捍衛治安動起來

記者劉子為╱蒙特利公園市報導
Citizen RIMS也提供部分警政服務，包括假期期間申請警方巡查住家，以及在警力資源允許下提出定向巡邏申請。（記者劉子為/攝影）
Citizen RIMS也提供部分警政服務，包括假期期間申請警方巡查住家，以及在警力資源允許下提出定向巡邏申請。（記者劉子為/攝影）

面對汽車盜竊、住宅竊案等治安問題，聖蓋博谷多個華人聚居城市近年陸續透過線上工具、匿名舉報機制及社區合作，協助居民更即時掌握治安動態，參與社區防罪。

其中，蒙特利公園市近年推出「Citizen RIMS」治安資訊系統，整合多項與社區安全相關的功能。居民可透過該平台查詢市內各類犯罪案件與發生地點，並接收尋人、逮捕及治安公告等資訊，作為了解社區狀況的參考。系統也提供部分警政服務，包括假期期間申請警方巡查住家，以及在警力資源允許下提出定向巡邏（Directed Patrol）申請，請警方加強特定區域巡邏。

此外，居民與商家可自願登記自家監控攝影設備的位置，警方不會直接存取影像內容，但在調查案件時，可快速掌握案發周邊是否存在監控設備，以利後續收集證據。蒙市市長楊安立表示，透過科技工具結合社區互助，是目前提升社區安全的重要方向；她也指出，這類整合式治安資訊系統，目前在周邊城市尚未普遍採用。

聖蓋博市居民可使用警方提供的線上報案系統，並透過Crime Stoppers匿名舉報平台提供犯罪線索。Crime Stoppers為警方與社區合作的匿名舉報機制，民眾可經由網站或應用程式提交線索，無須透露個人身分；同時也可加入Alert San Gabriel，接收治安與公共安全通知。

阿罕布拉市警方同樣設有Crime Stoppers匿名舉報管道，並長期推動Neighborhood Watch（鄰里守望相助）機制。該機制並非由居民巡邏或介入案件，而是透過鄰里之間提高警覺、互相提醒，並在發現異常時及時通報警方。居民可透過警局或社區管道加入，參與方式以日常留意街區動態為主。

羅斯密市則與洛縣警局天普市分局合作，除使用上述常見機制以外，還推出社區警察學堂（Community Academy），透過系列課程向居民介紹警務運作與常見治安議題；同時定期舉辦會議（Community Area Watch Meeting），由警方與市府向居民說明近期治安狀況。

居住在天普市的居民，主要由洛杉磯縣警局的系統服務。居民可透過Nixle系統接收即時治安與公共安全警示，包括可疑活動通報、交通事故、封路或緊急狀況等通知；同時也可使用Virtual Deputy（虛擬警員）線上服務，處理非緊急案件通報、提交問題或進行一般性治安諮詢，減少親自前往警局的需求。

亞凱迪亞市則結合多項成熟機制，包括使用Nixle發布即時治安提醒、Crime Stoppers匿名舉報系統，以及Neighborhood Watch機制，同時提供線上報案與假期住宅巡查服務，協助居民預防住宅與社區犯罪。

蒙市推出「Citizen RIMS」治安資訊系統，居民可透過該平台查詢市內各類犯...
蒙市推出「Citizen RIMS」治安資訊系統，居民可透過該平台查詢市內各類犯罪案件與發生地點，並接收尋人、逮捕及治安公告等資訊。（截圖自蒙市Citizen RIMS官網）

天普 聖蓋博 蒙特利公園市

上一則

首位亞裔 創造歷史 章以琳摘加州小姐后冠

下一則

2026世報年節展／太太樂食品 廚房好幫手

延伸閱讀

史泰登島至少將建15個電池存儲系統 區長憂心釀火災

史泰登島至少將建15個電池存儲系統 區長憂心釀火災
蒙市強化治安 推出資訊整合系統

蒙市強化治安 推出資訊整合系統
2026皇后區社區委員會申請 啟動

2026皇后區社區委員會申請 啟動
台灣會館副理事長方秀蓉 享壽77歲

台灣會館副理事長方秀蓉 享壽77歲
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒
華人區商場7旬婦被毆打、搶劫 路人見義勇為 結果...

華人區商場7旬婦被毆打、搶劫 路人見義勇為 結果...

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火