聖蓋博谷華人區 捍衛治安動起來

面對汽車盜竊、住宅竊案等治安問題，聖蓋博 谷多個華人聚居城市近年陸續透過線上工具、匿名舉報機制及社區合作，協助居民更即時掌握治安動態，參與社區防罪。

其中，蒙特利公園市 近年推出「Citizen RIMS」治安資訊系統，整合多項與社區安全相關的功能。居民可透過該平台查詢市內各類犯罪案件與發生地點，並接收尋人、逮捕及治安公告等資訊，作為了解社區狀況的參考。系統也提供部分警政服務，包括假期期間申請警方巡查住家，以及在警力資源允許下提出定向巡邏（Directed Patrol）申請，請警方加強特定區域巡邏。

此外，居民與商家可自願登記自家監控攝影設備的位置，警方不會直接存取影像內容，但在調查案件時，可快速掌握案發周邊是否存在監控設備，以利後續收集證據。蒙市市長楊安立表示，透過科技工具結合社區互助，是目前提升社區安全的重要方向；她也指出，這類整合式治安資訊系統，目前在周邊城市尚未普遍採用。

聖蓋博市居民可使用警方提供的線上報案系統，並透過Crime Stoppers匿名舉報平台提供犯罪線索。Crime Stoppers為警方與社區合作的匿名舉報機制，民眾可經由網站或應用程式提交線索，無須透露個人身分；同時也可加入Alert San Gabriel，接收治安與公共安全通知。

阿罕布拉市警方同樣設有Crime Stoppers匿名舉報管道，並長期推動Neighborhood Watch（鄰里守望相助）機制。該機制並非由居民巡邏或介入案件，而是透過鄰里之間提高警覺、互相提醒，並在發現異常時及時通報警方。居民可透過警局或社區管道加入，參與方式以日常留意街區動態為主。

羅斯密市則與洛縣警局天普 市分局合作，除使用上述常見機制以外，還推出社區警察學堂（Community Academy），透過系列課程向居民介紹警務運作與常見治安議題；同時定期舉辦會議（Community Area Watch Meeting），由警方與市府向居民說明近期治安狀況。

居住在天普市的居民，主要由洛杉磯縣警局的系統服務。居民可透過Nixle系統接收即時治安與公共安全警示，包括可疑活動通報、交通事故、封路或緊急狀況等通知；同時也可使用Virtual Deputy（虛擬警員）線上服務，處理非緊急案件通報、提交問題或進行一般性治安諮詢，減少親自前往警局的需求。