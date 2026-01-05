華生與家長組義工團 祖孫三代同參與

奇諾谷地區活躍一支華人義工群體。（記者啟鉻／攝影）

南加州 奇諾谷地區，活躍著一支由華人 學生與家長組成的義工團體。多年來，他們利用周末與假期，持續參與當地慈善機構舉辦的各項活動，為弱勢族群提供援助。這支義工隊伍中，甚至出現祖孫三代同堂參與的溫馨畫面，成為當地一道充滿愛心的亮麗風景線。

召集人宋陽是一名長期志工。她表示，這個華人義工群體，是在新冠疫情 期間由志工們自發組織成立，至今已持續服務近四年。

2025年聖誕節前夕，奇諾市慈善團體Isaiah's Rock為弱勢家庭的孩子們舉辦聖誕禮物發放，共計超過一萬件愛心捐贈物資。當天在場協助分發的，正是來自奇諾谷地區的華人家長與學生義工。

宋陽介紹，Isaiah's Rock是一家在地食物銀行，已有30多年歷史，長期為弱勢族群提供食物與飲品。疫情期間，她在參與義工服務時與該機構結緣。由於物資發放規模較大，她在朋友圈發起，邀請華人加入，獲得熱烈回響，逐漸形成一支具規模的華人義工團隊。如今，幾乎每個周末，都有10多位華人義工前往Isaiah's Rock服務弱勢人群，這份付出已堅持近四年。

在眾多義工家庭中，張雯一家格外引人注目。她的女兒目前就讀東谷市一所中學，在此次聖誕禮物發放活動中，張雯不僅與女兒一同擔任義工，女兒的外婆也參與，展現祖孫三代共同服務社區的畫面。張雯表示，這是祖孫三代首次參加Isaiah's Rock的聖誕活動，而女兒從事義工服務，已有七年以上。

她回憶，最初讓女兒參加義工，單純是希望培養孩子的愛心與責任感，後來才了解到，義工經歷對升學也有正面幫助。更讓她欣慰的是，女兒在長期服務弱勢族群後，性格與行為變得更加體貼、樂於助人。同時，義工服務並未影響學業，孩子的成績始終保持優良。

張雯的母親同樣投入此次聖誕禮物發放。她性格開朗、熱心助人，表示雖然年紀漸長，但希望仍能為社會貢獻一份力量。她笑著說，參與義工服務，讓她心情愉快、精神充實，「總比閒在家好得多。」