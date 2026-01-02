我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

南加聖蓋博「奶茶一條街」名店進駐 洗去色情業汙名

記者王若然／聖蓋博報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖蓋博市山谷大道上奶茶店不下十種。（谷歌地圖）
聖蓋博市山谷大道上奶茶店不下十種。（谷歌地圖）

人在美國，常常會想念家鄉的奶茶。近幾年，許多台灣和中國大陸的奶茶店陸續進駐美國，讓海外華人也能喝到正宗的奶茶。在華人聚集的聖蓋博市就有這樣一條街道，扎堆開業的奶茶店品牌不下十種，形成「奶茶一條街」的盛景。而當地在數年前，還頂著色情按摩院多的汙名。

聖蓋博市山谷大道（Valley Blvd）上，New Avenue至San Gabriel Blvd之間的街區，奶茶品牌不下十種。由西向東的奶茶品牌門店，包括茉莉奶白、吃茶三千、ICI Tea、Motto Tea Cafe、UG Tea、一點點、嘆茶、50嵐、本公的茶、三喵製茶。此外，還有即將在山谷大道和Del Mar Avenue交叉口開業的喜茶，以及將在全統廣場開業的台灣「龜記」奶茶。其中，不少奶茶品牌的聖蓋博分店為其進駐美國的首店，包括吃茶三千、UG Tea、「龜記」奶茶。

近幾年，台灣和中國大陸的奶茶店紛紛「出海」進駐美國市場，華人聚集城市成為首選地。聖蓋博市作為知名的華人聚集城市，亞裔人口占比50%至63%，成為奶茶店的熱門選址地。至於選在山谷大道上述兩個街口的路段，也有特殊原因。首先，位於Del Mar Avenue和山谷大道交叉口的全統廣場，匯集大華99超市、中餐館等，多年來一直是客流保證。不過，該廣場近幾年經過裝修調整，大部分的餐飲店搬至其他地區，目前陸續有新品牌進駐。

除全統廣場，山谷大道北側也有數個購物廣場，有維持多年的老店，也不斷有新店入駐，成為民眾日常休閒娛樂的去處之一。山谷大道上還有希爾頓、喜來登兩大酒店，「The One」時尚公寓以及「The Province」等新建案，為這條大道增添更多商機。

針對聖蓋博市近年成為奶茶店高度集中的「一級戰區」，市議員吳程遠（John Wu）表示，「聖蓋博是一座多元文化共融的模範城市」，他在該市居住超過25年，回憶起早年聖蓋博市不少商場與街道曾大量聚集足浴店，一度使城市形象受到汙名化，如今已成功轉型為深受各族群歡迎的美食之都，吸引眾多亞洲地區知名連鎖餐飲與茶飲品牌爭相進駐。

吳程遠指出，這樣的轉變，除市政府持續投入基礎建設更新，並同步推動商住發展規畫外，也與聖蓋博市近年在國際間能見度大幅提升有直接關係。此外，雖然聖蓋博市面積僅約4.1平方哩，但奶茶店「外帶即走」、不需長時間占用停車位的經營特性，加上線上點餐與外送服務的普及，使聖蓋博逐漸形成美食與冷飲的「每日生活圈」。

他表示，聖蓋博市內茶飲店整體素質高、選擇多元，成功吸引不同族裔與各年齡層的消費族群，形成良性競爭與聚集效應。展望未來幾年，隨著多項商住混合的新建案陸續完工，預期將帶動更多具創新概念與新經營思維的餐飲模式進駐，為聖蓋博這座美食之都注入更豐富、多樣的城市風貌。

聖蓋博 華人 亞裔

上一則

2025年食品雜貨價格飆升 牛肉漲25%、咖啡更達35%

下一則

玫瑰花車20年來首度雨中行 台僑80多人全程參與

延伸閱讀

黃維剛 接掌蒙特利公園獅子會

黃維剛 接掌蒙特利公園獅子會
台灣手搖飲UG Tea插旗聖蓋博谷 首店閉門整改已超20天

台灣手搖飲UG Tea插旗聖蓋博谷 首店閉門整改已超20天
台灣奶茶UG Tea赴美首店受挫 整改逾20天 擴張仍未停

台灣奶茶UG Tea赴美首店受挫 整改逾20天 擴張仍未停
UGTea進駐密爾比達廣場 取代一芳奶茶

UGTea進駐密爾比達廣場 取代一芳奶茶
台灣網紅奶茶店違規 開業3天被迫關門

台灣網紅奶茶店違規 開業3天被迫關門
張素久捐藏品慈善拍賣 挺富蘭克林基金會

張素久捐藏品慈善拍賣 挺富蘭克林基金會

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭