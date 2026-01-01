我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

「呂力川與朋友」 慈善音樂會 關注新移民教育

記者張宏/洛杉磯報導
聯邦眾議員趙美心代表、前蒙特利公園市市長劉達強（左二）為呂力川（右一）、賈兵（右二）和林連連頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
美國華人社團聯合會和各方聯合主辦的第四屆「呂力川與朋友」感恩慈善音樂會日前在鮑爾溫公園市（Baldwin Park）演藝中心劇場舉行，音樂會為南加社區民眾在聖誕–新年節日季期間，帶來一場集歌唱舞蹈為一體的音樂藝術表演。

音樂會以「感恩、公益、傳承」為核心理念，旨在凝聚社會愛心力量，推動社區公益發展，並呼籲各界持續關注美國華人新移民教育事業。呂力川攜多名藝術家聯袂呈現，從「滾滾長江東逝水」、「叫我如何不想他」，到民族民歌與越劇經典「天上掉下個林妹妹」，展現經典與時代並重、民族與世界交融藝術特色。音樂會在全體演職人員合唱「朋友」中圓滿落幕，為社區留下溫暖記憶。

呂力川表示，新移民教育是華人社區可持續發展的重要基礎，而音樂能跨越文化與語言，凝聚共識、喚起責任。未來將持續以音樂為橋梁，深化公益內涵，推出更多高品質文化活動，為華人新移民教育事業與社區公益發展不斷貢獻力量。

音樂會融合藝術歌曲、民族民歌、流行金曲及戲曲選段等多元形式，展現中華文化深厚底蘊與當代藝術的多樣魅力。音樂會由男高音歌唱家賈兵擔任總導演，前東方歌舞團指揮家、作曲家張慶祥擔任音樂總監，並特邀前武警文工團、海政歌舞團男高音歌唱家彭書民及首屆CCTV（中國中央電視台）青年歌曲大獎賽一等獎獲得者劉捷擔任音樂指導。

活動當晚，聯邦眾議員趙美心代表、前蒙特利公園市市長劉達強及聖蓋博市市議員丁言愉出席並頒獎。美國華人社團聯合會執行長林連連代表主席張勇致辭，北京聯合會會長北奧、奉商美國總會主席朱俊英等嘉賓到場支持。

美國華人社團聯合會執行長林連連代表主席張勇致辭。（記者張宏／攝影）
美國華人社團聯合會等主辦的「呂力川與朋友」感恩慈善音樂會，日前在鮑爾溫公園市演藝...
華人 移民 蒙特利公園市

黃維剛 接掌蒙特利公園獅子會

耳念珠菌蔓延全美 內華達州、加州最嚴重

