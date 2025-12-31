南加州商業企業聯盟聖蓋博成立 數百政商界人士見證

從左至右依次是南加州商業企業聯盟副會長盧楚芝、創會會長金雪倫和會長夏敬剛，他們在成立儀式上合影。（記者張宏／攝影）

南加州 商業企業聯盟日前於聖蓋博成立，現場數百政商界、社區人士齊聚，共同見證聯盟啟航的重要時刻。

創會會長金雪倫表示，聯盟由她與會長夏敬剛、副會長盧楚芝共同發起，期望透過商業平台的力量，串聯南加 州具有影響力且熱心公益的企業家，建立商業連結，同時促進人與人之間的信任與希望。聯盟將以「人才、企業與社區」三方連結為核心，打造兼具商業與社會關懷的綜合平台。

加州眾議員方樹強（中）為創會會長金雪倫（右一）、會長夏敬剛（右二）和副會長盧楚芝（右三）等人頒發賀狀。（主辦方提供）

會長夏敬剛表示，聯盟的宗旨，可歸納為三個「連結」。首先是連結彼此，打破產業與領域界線，建立跨領域的商業交流平台，其次是連結濟貧的善心人士，透過集體行動傳遞善意，擴大社會影響力，最後則是連結各類專業人才，促成企業、專業與社區之間的三角合作。

在公益實踐方面，南加州商業企業聯盟已響應國會眾議員 趙美心及加州前眾議員伍國慶的號召，參與玩具捐贈活動，為貧困孩童捐出價值約2000元的玩具。同時也支持加州眾議員方樹強發起的弱勢兒童關懷行動，捐贈價值約3000元的書包與毛毯，為孩童送上節日溫暖。