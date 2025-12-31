南加州商業企業聯盟聖蓋博成立 數百政商界人士見證

我的頻道

記者張宏╱聖蓋博報導
從左至右依次是南加州商業企業聯盟副會長盧楚芝、創會會長金雪倫和會長夏敬剛，他們在成立儀式上合影。（記者張宏／攝影）
加州商業企業聯盟日前於聖蓋博成立，現場數百政商界、社區人士齊聚，共同見證聯盟啟航的重要時刻。

創會會長金雪倫表示，聯盟由她與會長夏敬剛、副會長盧楚芝共同發起，期望透過商業平台的力量，串聯南加州具有影響力且熱心公益的企業家，建立商業連結，同時促進人與人之間的信任與希望。聯盟將以「人才、企業與社區」三方連結為核心，打造兼具商業與社會關懷的綜合平台。

加州眾議員方樹強（中）為創會會長金雪倫（右一）、會長夏敬剛（右二）和副會長盧楚芝...
會長夏敬剛表示，聯盟的宗旨，可歸納為三個「連結」。首先是連結彼此，打破產業與領域界線，建立跨領域的商業交流平台，其次是連結濟貧的善心人士，透過集體行動傳遞善意，擴大社會影響力，最後則是連結各類專業人才，促成企業、專業與社區之間的三角合作。

在公益實踐方面，南加州商業企業聯盟已響應國會眾議員趙美心及加州前眾議員伍國慶的號召，參與玩具捐贈活動，為貧困孩童捐出價值約2000元的玩具。同時也支持加州眾議員方樹強發起的弱勢兒童關懷行動，捐贈價值約3000元的書包與毛毯，為孩童送上節日溫暖。

未來聯盟將持續以實際行動回饋社會，期盼透過拋磚引玉方式，吸引更多企業與善心人士加入，讓聯盟的影響力深入社區，真正為弱勢族群帶來改變，並在南加州建立更緊密而長遠的連結。

南加州商業企業聯盟日前於聖蓋博正式成立，現場數百名政商界、社區人士齊聚一堂。圖為...
