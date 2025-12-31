美國飛虎隊友好協會科技青年學生代表團 訪華文化交流

代表團製作中國美食感受文化。（飛虎隊友好協會提供）

美國飛虎隊友好協會科技青年學生代表團一行60餘人，在會長許紹理帶領下日前訪問中國北京及河北承德等地，展開為期十天的中國文化交流活動。

中國國家主席習近平2023年在舊金山 宣布中方於5年內邀請5萬名美國青少年赴華交流學習。為積極回應這一倡議，推動中美民間友好往來，美國飛虎隊友好協會組織以科技青年為主體的中國文化交流參訪團。團員來自美國不同族裔，平均年齡22歲，多為在校大學生。

美國飛虎隊友好協會科技青年學生代表團一行60餘人，在會長許紹理先生帶領下日前訪問中國北京及河北承德等地。（飛虎隊友好協會提供）

活動受到北京市國際教育交流中心、承德市旅遊和文化廣電局、世界青年科學家聯合會、北京科技教育促進會共同邀請，並在中國國際旅行社總社國際文化教育交流部支持下舉行。透過文化體驗、旅遊參訪、校園交流等多元形式，為深化兩國人民相互理解、增進民間友誼搭建重要橋梁，也為中美關係的健康穩定發展注入人文動力。

代表團體驗中國文化，學寫毛筆字。（飛虎隊友好協會提供）

美國飛虎隊友好協會會長許紹理表示，1941年陳納德（Claire Lee Chennault）將軍率領美國青年飛行員赴華援助中國抗戰，超過2000名美國飛虎隊員犧牲在中國土地上，同時，中國軍民也冒著生命危險營救了200多名飛虎隊員。這段並肩作戰的歷史，鑄就深厚中美情誼。這次美國科技青年赴華交流正是為傳承飛虎精神，弘揚合作友誼。飛虎隊的歷史啟示世人，和平來之不易，需要共同守護。期待更多新時代「飛虎隊員」講好中國故事，傳承飛虎精神，讓中美友好世代延續。

美國飛虎隊友好協會科技青年學生代表團一行60餘人，在中國參與多項活動。（飛虎隊友好協會提供）

活動期間，代表團參訪中國國家博物館、長城、故宮 、天壇、中國非物質文化遺產館、泡泡瑪特 城市樂園、東四胡同、承德避暑山莊及承德應用技術職業學院等地。同時開展科技創新交流，走訪華北電力大學，出席全球青少年科技菁英匯，參觀位於北京的留學人員創業園與北京朝來AI農藝園。多位團員表示，親身走進中國，真切感受到中國人民的友善與熱情，並對當代中國的活力與發展留下深刻印象。