風暴毀橋梁 聖伯納汀諾縣山區居民仍受困

聖伯納汀諾訊
工程人員正在為Lytle Creek居民搶修遭洪水破壞道路。（聖縣工務局官網）

受平安夜猛烈風暴影響，南加內陸聖伯納汀諾縣山區部分居民區仍在受困。由於對外交通遭到破壞，居民多日與外界隔絕，他們希望盡快脫離險境。

據內陸媒體Daily Bulletin報導，萊特爾溪（Lytle Creek）Happy Jack社區通往外界的唯一橋梁受損嚴重，導致約250名居民連續多日與外界隔絕；截至目前，社區仍處於「進退兩難」的狀態。對外主要交通，位於梧桐路（Sycamore Drive）橋梁看似完整，但橋旁道路被暴雨洪水嚴重沖刷，形成約20至30呎缺口，車輛無法通行。縣府工程人員隨後以夯實泥土填補缺口，搭建一條臨時土質通道，作為「臨時橋」恢復道路連接。

聖伯納諾縣消防局發言人米勒里克（Shawn Millerick）指出，臨時通道已由緊急救援車輛測試並成功通行，但在完成進一步安全評估前，尚未正式對居民開放。他說，雖然臨時橋最初看起來可供有限車輛使用，但隨後狀況惡化，「現在又回到進退兩難的狀態，我們幾乎再次被困住了。」

據報導，道路封閉期間，居民僅能步行穿越溪流，消防車與救護車皆無法進入社區。消防官員表示，這次道路坍塌事件未造成任何人員傷亡。縣府目前仍無法提供永久修復橋梁的確切時間表。

Happy Jack社區居民指出，這次災情使數十名居民，包括長者與身心障礙者，多日無法以車輛進出。為確保基本生活與安全，緊急救援人員不得不徒步進入社區，運送飲用水、發電機及必要物資。

縣府官員已宣布該區為災區，允許緊急人員改道溪流水向並展開搶修工程，包括建設臨時通行道路。期間，萊特爾溪社區中心（Lytle Creek Community Center）及 Melody's Place持續作為物資發放據點，並有多個救援團體協助居民度過交通中斷期。

