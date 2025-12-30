部分內陸城市重新規畫重型卡車路線 元旦上路

內陸部分居民抱怨，重型卡車經過社區、學校附近，造成空氣汙染、噪聲，對人們健康造成負面影響。（記者啟鉻／攝影）

在南加 內陸地區，物流倉儲設施以及服務這些倉庫的大型運輸卡車很常見。尤其交通尖峰時段，許多居民和通勤族發現，車流中的重型卡車，造成道路車速緩慢，也讓駕駛者擔心與卡車並行時發生碰撞事故。

部分居民抱怨，重型卡車經過社區、學校附近，造成空氣汙染 、噪音，對居民的健康造成負面影響。加州 AB98法案致力解決這個問題，華裔社區人士邱啟宜認為，法案執行中還要考慮居民具體情況。

加州2024年簽署一項法律，要求卡車交通遠離住宅區、學校等地。全州統一的最後執行期限，是2028年1月1日，但由於AB 98將部分內陸城市列入「倉儲高密度區」，這些城市須提前在2026年1月1日前，完成路線重新畫定。列入該區域的城市，包括奇諾、科爾登（Colton）、芳塔那、赫汝帕谷、莫瑞諾谷、安大略、派里斯（Perris）、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、雷德蘭、利維多（Rialto）、河濱市以及聖伯納汀諾市。這項規定同樣適用河濱縣與聖伯納汀諾縣的非建制地區。

奇諾市居民邱啟宜表示，一些車流壅塞，發生在住宅區、學校及其他容易受到卡車廢氣影響的地區，確實應考慮重新規畫部分卡車運輸的路線。但若對行駛路線加太多限制，又可能對居民需要大型物件搬運造成不便，因此AB 98在執行上，要考慮到居民具體需要。

縣府未遵守 每半年恐罰5萬元

據The Press-Enterprise等多家內陸地區的媒體報導，聖伯納汀諾縣政委員會，日前通過新的卡車路線地圖，重新調整Bloomington、Muscoy及其他非建制區的卡車行駛路線。安大略市議會於12月初批准新卡車路線。新路線在道路用地條件與土地使用型態上，更適合貨物流通。赫汝帕谷市議會則於12月中旬批准新的卡車行駛路線。

莫瑞諾谷市與河濱縣，將需要更多時間來重新畫定卡車路線。加州司法廳已批准該市延長遵守AB 98的期限，此舉是法院持續要求修改城市總體規畫、氣候行動計畫及相關環境研究的一部分。州府規定，未遵守AB 98的城市與縣府，每半年可能面臨最高5萬美元罰款，但若被認定已誠意努力遵守，州法律也會給予一定緩衝時間。

赫汝帕谷社區行動與環境正義中心（CCAEJ ）執行長岡薩雷絲（Ana Gonzalez）表示，這是一項對公共健康至關重要的工作。「柴油汙染已成為社區最主要的汙染源之一。若要打造更健康社區，必須將部分卡車引導至高速路和主要幹道，遠離住宅區，讓民眾不再暴露於這些排放物之中。」

倉庫裝卸區 距生活區逾300呎

南加內陸地區擁有約10億平方呎的物流倉儲空間。便捷的鐵路與高速路交通、鄰近洛杉磯港與長堤港，以及大量平坦、低價的空置土地，助長倉儲業的快速發展。尤其在疫情期間，線上購物需求激增，更讓倉庫建設潮加速。

倉儲業不僅是內陸帝國的重要就業來源，也是稅收支柱。然而，倉儲業帶來的空氣汙染、偏低的薪資水準、對道路造成的磨損，以及自動化取代人工的潛在威脅，使得這些經濟效益，難以抵消其長期成本。

AB 98法案規定，除例外情況外，新建倉庫必須設於幹道、集散道路、主要交通要道，或以商業車輛通行為主的地方道路上。若倉庫位工業區，新建倉庫的裝卸區，與住宅、學校等「生活區」，必須保持至少300呎的距離；若位非工業區，則需達500呎。該法律還規定景觀綠化與遮蔽設施要求，並依倉庫規模不同，要求新倉庫採用零排放技術、符合能源效率標準，並禁止卡車長時間怠速運轉。