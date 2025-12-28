華青不怕苦 羅斯密開知名披薩分店

我的頻道

記者張宏╱羅斯密報導
開業當天，他們提供50份免費披薩來回饋社區。（記者張宏／攝影）
開業當天，他們提供50份免費披薩來回饋社區。（記者張宏／攝影）

Yelp連鎖披薩排行榜名列前十、在全美有300多家分店的加州品牌Mountain Mike's披薩店，日前在羅斯密開設其在聖蓋博華人區的第一家分店。分店老闆是幾名在聖蓋博谷社區長大的華裔，他們喜歡披薩，雖然知道餐飲業的艱辛，但依然樂在其中。

羅斯密大道3588號，原先是在當地頗有知名度的Rose City披薩店，如今這裡成為幾名華裔青年創業的夢想之地。晏遠凡（Waldo Yan）畢業於洛杉磯加大，他幾年前與合夥人Amber Tan在亞凱迪亞開設冰淇淋店「626 Ice Cream」，如今他們先後在巴沙迪那和羅斯密開設兩家Mountain Mike's披薩分店。

晏遠凡表示，他的父母來自中國廣東，移民美國後就在羅斯密經營賣海南雞飯的中式美式快餐店，因此餐飲業對他來說並不陌生。但是，他從事餐飲業，父母卻是反對的，建議他遠離餐廳，認為這是一份很辛苦的工作。不過，晏遠凡認為，任何職業都有挑戰，不要過於在乎這些挑戰，生活可以變得相對容易。他認為為人做飯，是一種很謙遜的服務，店裡任何事物他都能做，為此他已接受培訓，能夠勝任餐廳業務的任何環節，而且他也很樂意做任何事。

Mountain Mike's披薩源於北加，在全美有幾百家分店，如今準備在南加開設更多分店，他們正好這個時候加入，很多人都喜歡披薩，披薩適合分享聚會。價格也很親民。合夥人還有晏遠凡從小一起長大的朋友。他們都是華人移民二代，從小在這片華人區長大，喜歡中餐，也喜歡美式披薩。

評價一家披薩店好吃與否，最重要的是一定要試義大利辣香腸披薩和起司披薩，這兩種口味算是檢驗披薩店等級的試金石。晏遠凡覺得Mountain Mike's的特別之處，在於對新鮮度的重視，他們不買冷凍麵團，每天都在店裡新鮮製作麵團。他們還在廚房裡自製醬料，甚至連起司也是在廚房裡刨絲的。買來的那種預刨絲起司融化得不好，上面會裹著一層奇怪的澱粉和膠質。他們只用百分百全脂Mozzarella起司。「越是簡單的食材，越要付出額外的努力和心血，才能做出新鮮的披薩」。

店內設有抓娃娃機。（記者張宏╱攝影）
店內設有抓娃娃機。（記者張宏╱攝影）
羅斯密長大的華人晏遠凡（Waldo Yan，右）和好友一起合夥開設Mountai...
羅斯密長大的華人晏遠凡（Waldo Yan，右）和好友一起合夥開設Mountain Mike's分店。（記者張宏╱攝影）
義大利辣香腸披薩是批薩店好吃與否的試金石。（記者張宏╱攝影）
義大利辣香腸披薩是批薩店好吃與否的試金石。（記者張宏╱攝影）
Mountain Mike's是走大份量、重配料、適合家庭與朋友聚餐的美式披薩店...
Mountain Mike's是走大份量、重配料、適合家庭與朋友聚餐的美式披薩店。（記者張宏／攝影）

