華青不怕苦 羅斯密開知名披薩分店

開業當天，他們提供50份免費披薩來回饋社區。（記者張宏／攝影）

Yelp連鎖披薩排行榜名列前十、在全美有300多家分店的加州品牌Mountain Mike's披薩店，日前在羅斯密開設其在聖蓋博 谷華人 區的第一家分店。分店老闆是幾名在聖蓋博谷社區長大的華裔 ，他們喜歡披薩，雖然知道餐飲業的艱辛，但依然樂在其中。

羅斯密大道3588號，原先是在當地頗有知名度的Rose City披薩店，如今這裡成為幾名華裔青年創業的夢想之地。晏遠凡（Waldo Yan）畢業於洛杉磯加大，他幾年前與合夥人Amber Tan在亞凱迪亞開設冰淇淋店「626 Ice Cream」，如今他們先後在巴沙迪那和羅斯密開設兩家Mountain Mike's披薩分店。

晏遠凡表示，他的父母來自中國廣東，移民美國後就在羅斯密經營賣海南雞飯的中式美式快餐店，因此餐飲業對他來說並不陌生。但是，他從事餐飲業，父母卻是反對的，建議他遠離餐廳，認為這是一份很辛苦的工作。不過，晏遠凡認為，任何職業都有挑戰，不要過於在乎這些挑戰，生活可以變得相對容易。他認為為人做飯，是一種很謙遜的服務，店裡任何事物他都能做，為此他已接受培訓，能夠勝任餐廳業務的任何環節，而且他也很樂意做任何事。

Mountain Mike's披薩源於北加，在全美有幾百家分店，如今準備在南加開設更多分店，他們正好這個時候加入，很多人都喜歡披薩，披薩適合分享聚會。價格也很親民。合夥人還有晏遠凡從小一起長大的朋友。他們都是華人移民二代，從小在這片華人區長大，喜歡中餐，也喜歡美式披薩。