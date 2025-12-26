我的頻道

紐約「超級流感」單周2.46萬例 創10年新高…學者：還未達高峰

法拉盛、長島華人連傳失聯 52歲女與79歲失智婦下落不明

蒙市年節展1月31日登場 200攤商熱鬧迎馬年

洛杉磯訊
「2026蒙市年節展」活動免費入場、免費停車，並有免費接駁車服務，歡迎所有民眾一同前來同樂。（本報資料照片）

由世界日報洛杉磯社、蒙特利公園市及蒙市商業發展委員會（BIDAC）共同主辦的「2026蒙市迎春年節展」，將於1月31日、2月1日熱鬧登場。活動集結超過200家各色攤商，吃喝玩樂一次滿足，熱鬧程度不容錯過，歡迎所有民眾一同前來同樂。

「2026蒙市年節展」活動免費入場、免費停車，並有免費接駁車服務，歡迎所有民眾一同前來同樂。（本報資料照片）

美食香氣四溢 特色商家帶來新年驚喜

現場規劃近50個美食攤位，從烤串、珍珠奶茶、鹽酥雞到糖葫蘆、棉花糖等應有盡有，滿足各種味蕾。超過150家特色商家齊聚嘉偉大道，販售各式年貨、伴手禮、中式飾品與創意小物，今年更有不少首次參展的新品牌，帶給民眾煥然一新的體驗。

親子互動：迪士尼與嘉年華齊亮相

主辦單位於現場設置親子專區，包括位於丁胖子廣場的嘉年華遊樂場，以及孩子們最愛的迪士尼樂園也在靠近Alhambra大道的區域搭設互動專區，提供一系列親子互動活動，無論是大小朋友都能夠盡情同樂。

精彩表演不停歇 好禮抽獎送不停

主舞台也將呈現濃厚年節氛圍，連續兩天精彩表演不間斷，包括舞獅、川劇變臉、太鼓表演、熱血武術、肚皮舞、樂團演出與街舞等。除此之外，還有拼圖遊戲、有獎徵答等好禮大放送環節，以及最受矚目的幸運大抽獎，送出洛杉磯-台北來回機票、迪士尼樂園門票及超市禮券等多項豐富獎品給與會民眾。

活動時間、地點與停車接駁一次看

「2026蒙市年節展」將於1月31日（周六）上午10時至晚間9時、2月1日（周日）上午10時至晚間7時於嘉偉大道封街舉行。活動範圍從Garfield Ave.至Alhambra Ave.共五個街區，歡迎所有民眾免費入場，免費停車區域包括：Mark Keppel High School、El Repetto Elementary School、Barnes Park、Ynez Elementary School。活動期間從上午10時至下午6時提供免費接駁車服務，歡迎民眾多加利用。

