聖誕老人不乘雪橇 搭機現身LAX

洛杉磯訊
聖誕老人捨棄雪橇，改搭乘一架Cessna 182小型飛機，直接降落在LAX與VNY跑道上。
聖誕老人捨棄雪橇，改搭乘一架Cessna 182小型飛機，直接降落在LAX與VNY跑道上。

聖誕老人日前驚喜現身洛杉磯國際機場LAX）與范奈斯機場（VNY），參加由洛杉磯世界機場管理局（LAWA）主辦的年度「Santa Fly-In」活動。活動吸引超過1000名洛杉磯市民前來參與，現場充滿歡樂慶典與濃厚的節日魔法氛圍。

LAWA社區關係總監Josh Francis表示，年度的Santa Fly-In是一項美好的傳統，不僅凝聚社區，也展現洛杉磯市民慷慨精神。很榮幸能與航空公司、場站租戶及社區夥伴攜手合作，促成這項活動，為整個地區的家庭帶來節日的溫暖與喜悅。

聖誕老人捨棄雪橇，改搭乘一架Cessna 182小型飛機，直接降落在LAX與VNY跑道上，受到在場孩童與家庭的熱烈歡迎。在LAX，民眾有機會近距離參觀由美國航空提供的波音777客機，及由DHL展示的767貨機。

兩座機場活動現場皆有來自 LAX PUPs（Pets Unstressing Passengers）計畫的機場治療犬陪伴，並安排飛機造型裝飾 DIY、拍照亭，及聖誕老人說故事等溫馨活動。

活動也延續LAWA於12月稍早啟動的「Stuff-A-Bus」玩具募集活動。機場團隊成員、租戶、合作夥伴及社區民眾踴躍參與，最終將募得超過800件全新未拆封的玩具捐贈給Westchester Family YMCA。

聖誕老人日前驚喜現身洛杉磯國際機場（LAX）與范奈斯機場（VNY），參加由洛杉磯...
聖誕老人日前驚喜現身洛杉磯國際機場（LAX）與范奈斯機場（VNY），參加由洛杉磯世界機場管理局（Los Angeles World Airports，簡稱 LAWA）主辦的年度「Santa Fly-In」活動。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX 波音

