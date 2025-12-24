我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

節假日機票貴？華人用這方式往返LA、紐約省下100元

記者劉子為╱洛杉磯報導
以12月31日單程自洛杉磯飛往紐約為例，同一航班在去哪兒平台(圖上)的售價比官網(圖下)要便宜約25美元。(圖截自去哪兒、達美航空APP)
以12月31日單程自洛杉磯飛往紐約為例，同一航班在去哪兒平台(圖上)的售價比官網(圖下)要便宜約25美元。(圖截自去哪兒、達美航空APP)

每逢聖誕、新年等節假日，國際航線需求大增，機票價格往往隨之水漲船高。不過，近日有多名華人旅客反映，透過中國的旅遊應用程式（App）購買美國境內出行的機票，價格居然低於航空公司官網。有人甚至表示，可省下100多美元，且順利出票。

為進一步了解價差情況，記者在中國旅遊平台「去哪兒」進行隨機測試。以12月31日單程自洛杉磯飛往紐約為例，達美航空一航班在去哪兒顯示價格為1717元人民幣，約合244美元；而在達美航空官網查詢相同航班，票價則為269美元，兩者相差約25美元，儘管差額不大，也是一筆優惠。

此外，記者也訪問一、兩名華人，他們表示，平時訂票時會習慣在中國旅遊平台與航空公司官網之間比價，若價差明顯，便會選擇在平台上購票。一名受訪者指出，為過聖誕節，近期有透過去哪兒購買洛杉磯往返紐約的機票，比官網購買便宜100多美元，順利出票。

針對這類價差現象，南加州旅遊業資深人士顧彬彬表示，從業內角度來看，這並非單一原因造成，而是與航空公司銷售體系及票務通路結構有關。他指出，去哪兒本身並不直接出售機票，而是類似一個價格搜尋平台，實際出票方來自不同代理商，消費者在平台上看到的價格，未必清楚背後的供應來源。

顧彬彬說，航空公司官網主要面向一般消費者，而對於具備銷售資格的票務代理、長期合作夥伴或大型客戶，航空公司往往會提供不同的政策與價格。部分代理商在銷售時，可能會將部分成本空間回饋給消費者，使票價略低於官網，這在業內屬於常見現象。

他也指出，市場上部分價格明顯低於官網的機票，可能涉及不同票種或來源結構，例如使用里程兌換的機票。這類機票本身屬於合法票源，但在旺季或熱門航線上，仍可能因航班調度或座位安排而存在一定變數。

顧彬彬也提到，雖然不少旅客確實順利買到低價機票，但業內同樣曾遇過一些不如預期的案例。他指出，曾有旅客透過非航空公司官方通路購得價格明顯偏低的機票，表面上成功出票，但在臨近出發前，因票源性質或航班座位調整等因素，被通知需改期或退款，原定行程因此受到影響。

他表示，這類情況並非一定會發生，但在旺季、熱門航線或特定時段，確實存在不確定性。由於部分第三方通路並非直接出票方，一旦出現航班變動或其他狀況，旅客往往需要透過多層管道協調，後續處理相對複雜。因此，他提醒，消費者在選擇價格明顯偏低的機票時，需留意潛在風險。若價差僅比官網略低，通常屬於合理範圍；但若價格低到明顯不符合市場常識，消費者應提高警覺。

在平台選擇方面，顧彬彬指出，不同平台的定位差異明顯。像攜程這類自行出票的平台，與航空公司長期合作，責任歸屬與售後服務相對清楚；而像去哪兒這樣以比價為主的平台，供應商來源較為多元，消費者在購票前，應特別留意相關規定與限制。

顧彬彬強調，航空公司官網在穩定性與風險控管方面仍具優勢。節假日規畫行程時，多方比價無可厚非，但在追求低價的同時，也應將票源透明度與後續保障納入考量，避免因小失大。

有華人旅客反映，透過中國的旅遊應用程式購買美國境內出行的機票，價格能低於航空公司...
有華人旅客反映，透過中國的旅遊應用程式購買美國境內出行的機票，價格能低於航空公司官網。示意圖。(取自Pixabay)

機票 達美航空 洛杉磯

上一則

醜毛衣迎聖誕 洛杉磯華人做公益捐助動保

下一則

多數聯邦雇員 12月24、26日加放2天有薪假

延伸閱讀

中日航線大幅取消 分析：中國3大航空公司今年難實現盈利

中日航線大幅取消 分析：中國3大航空公司今年難實現盈利
紐約新法上路 社媒須示警未成年心理健康

紐約新法上路 社媒須示警未成年心理健康
紐約生存手冊／商場、街上滑跤摔倒 馬上通知負責人…

紐約生存手冊／商場、街上滑跤摔倒 馬上通知負責人…
27呎高巨型砂岩佛像 明春現身紐約高線公園

27呎高巨型砂岩佛像 明春現身紐約高線公園
蜜雪冰城紐約首店排長龍 美博主：本土品牌如何應對？

蜜雪冰城紐約首店排長龍 美博主：本土品牌如何應對？
紐約車險年均逾4000元 民團促州府介入

紐約車險年均逾4000元 民團促州府介入

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍