好萊塢環球影城大漲停車費至最高80美元 社群炸鍋：血淋淋的敲詐

編譯陳盈霖／綜合報導
好萊塢環球影城(Universal Studios)因大幅調漲停車費引發爭議。(取自環球影城官網)
每日郵報(Daily Mail)報導，好萊塢環球影城（Universal Studios）因大幅調漲停車費引發爭議，「遊客未入園，就需支付最高80美元停車費」。消息曝光後，社群平台強烈反彈。不僅如此，奧蘭多迪士尼世界（Disney World）商品寄送費用暴增，也引發各界強烈反彈。

環球影城調漲後的票價，距離園區正門最近的停車費用，從原本70美元上漲至80美元，優先停車（preferred parking）從50美元漲至60美元。一般停車費也從35美元調漲至50美元。這波調漲消息，在社群X曝光後，立刻引發大量網友憤怒，痛批費用「高得離譜」。一名不滿的環球影城粉絲寫道：「這是血淋淋的敲詐。」另一人指出「所以...叫Uber？」還有人留言「停車80美元？笑死。」有網友稱「四年前才25美元而已。」

而與停車費相對應的，好萊塢環球影城的門票價格，從109美元起。

今年3月曾有報導指出，佛羅里達州奧蘭多（Orlando）環球影城，也悄悄調漲園區內多家餐廳餐飲價格。鄰近迪士尼世界同樣陸續調漲價格，其中一項服務費用調漲，也引發極大反彈。

據悉，迪士尼長期提供一項服務：讓遊客付費，將在園區購買的商品直接寄回家，免去攜帶行李通關麻煩。這項服務費用依商品總價而定，多年來一直維持在40美元左右。然日前迪士尼寄送費率暴增最高至99.99美元，漲幅高達150%。

提高後的寄送費用：商品總價在100美元以內，運費19.99美元。100.01至250美元商品，運費為34.99美元。250.01至500美元商品，運費74.99美元。超過500美元商品，則需99.99美元運費。國際運費介於30至150美元間，依商品價值，每增加50美元，運費增加10美元。

此消息曝光後，粉絲群情激動，有人稱這是迪士尼「近期最霸道的一次漲價」。一名X震驚留言：「搞什麼鬼，這太誇張了。」另一人表示「迪士尼根本討厭美國的中產階級，這些年早看出來了。」

回顧2010年，迪士尼世界一日成人門票價格介於79至82美元間。15年後，如今「魔法王國」（Magic Kiingdom）一日票價最高已達189美元，官方已宣布2026年將再度調漲票價。加州迪士尼樂園於1955年開幕時，成人門票僅1美元，若以通膨調整，相當於今日的11.53美元，兒童票更只需50美分。相較之下，如今要去迪士尼，一天的花費可能高達103美元至206美元，迪士尼世界最低入園門票也至少119美元。

迪士尼 環球影城 好萊塢

