奇諾谷華盟社區講座 華人醫師提醒長者留意高血壓迷思

記者啟鉻／奇諾報導
圖為（右起）主講嘉賓劉杰、日間中心負責人Karen Xu、CVCA主席趙桂楓等合影。（記者啟鉻／攝影）
奇諾谷華人聯盟（CVCA）與奇諾市華康成人日間康復中心（Chino Care ADHC），22日攜手舉辦以「走近高血壓，守護健康晚年」為主題的公益健康講座，吸引華人長者踴躍參與。主講嘉賓劉杰指出，高血壓的形成除與個人體質與遺傳因素有關外，所處的氣候環境、生活型態及飲食習慣，也都對病情發展產生重要影響。

劉杰以深入淺出、貼近生活的方式，結合自身臨床經驗，向在場長者系統性地介紹高血壓相關知識。他提醒長者留意飲食、運動與藥物使用上的常見迷思，並特別指出長者族群最容易忽略的健康警訊。

劉杰為上海同濟大學心血管醫學博士，現任職於上海市第十人民醫院。此次是他首次來美參加醫學學術會議，並應奇諾谷華人聯盟主席趙桂楓之邀，走進華人社區，與Chino Care ADHC的長者分享高血壓防治知識。他表示，無論是在美國或中國，除個人遺傳基因差異外，不同地區的氣候條件、生活節奏與飲食文化，都會對高血壓的發生與控制產生顯著影響。

Chino Care ADHC負責人之一、來自台灣Karen Xu表示，她過去從事社工工作，多年在成人日間康復中心與長輩們相伴成長。華康成立於2017年，目前固定參與中心活動的長者超過百人，日常安排包括才藝課程、閱讀世界日報關心時事，以及健身與休閒活動，其中不乏90多歲甚至百歲的高齡長者。她指出，長輩們普遍對高血壓相關議題十分關注，雖然中心設有護士提供健康指導，但能直接聽取心血管專家的專題講座，對長者而言格外難得且受益良多。

奇諾谷華人聯盟主席趙桂楓表示，聯盟下一場社區講座將以退休規畫為主題，CVCA持續為華人提供實用且貼近需求的資訊與服務。

