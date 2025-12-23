拖走ICE執法車 南加拖吊車司機獲判無罪

我的頻道

洛杉磯訊
一名南洛杉磯（South Los Angeles）的拖吊車司機，先前被控在洛杉磯市中心，拖走執法中的聯邦移民暨海關執法局(ICE)車輛、涉嫌竊取政府財產，聯邦陪審團近日裁定他無罪。

根據KTLA5電視台及NBCLA新聞網等媒體報導，33歲拖吊車司機Bobby Nunez在為期四天的審理與陪審團三個多小時的評議後，被判對一項「竊取政府財產」指控無罪。

媒體報導，對Bobby Nunez的指控，源於8月15日發生在洛杉磯市中心達文西公寓（Da Vinci Apartments）的一起事件。當時，ICE執法人員正在逮捕一名23歲的哥倫比亞籍女子Tatiana Mafla-Martinez，她是一位TikTok網紅。這位網紅在TikTok上全程直播了她被捕的過程。根據美國聯邦檢察官辦公室新聞稿，執法人員動用兩輛政府車輛，在公寓停車場出口處將Tatiana Mafla-Martinez的車輛前後包夾，並開啟車輛警示燈，以防止她逃離。

TikTok影片顯示，在執法人員將Tatiana Mafla-Martinez壓制在地逮捕的同時，其中一輛政府SUV被拖吊離開。聯邦檢方指控，Bobby Nunez在ICE執法中進行干擾，包括用Tatiana Mafla-Martinez車輛的副駕駛座車門推擠一名執法人員，並在之後，當執法人員被另一名接近現場的人分散注意力時，拖走其中一輛執法車輛。

根據美國司法部消息，Bobby Nunez於9月2日被逮捕，聯邦對其提出刑事指控，他被控竊取政府財產。當時官員表示，若罪名成立，他最高可能面臨十年聯邦監禁。

在審理期間，Bobby Nunez的公辯律師Rebecca Harris與David Menninger主張，該輛執法SUV阻擋了公寓大樓出入口，他們的當事人僅將車輛移至一個街區之外。有媒體報導，該SUV在事發後13分鐘內即被歸還。

判決出爐後，Rebecca Harris與David Menninger表示，很高興陪審團已為其當事人洗刷冤屈。他們說，「我們感謝陪審員的付出，成為憲政體制中防止檢方權力過度擴張的重要制衡力量。」

加州首席助理聯邦檢察官艾賽利(Bill Essayli)22日於X平台對本案發表聲明：「陪審團可能宣判他無罪，但猜一下Bobby在近幾個月等待審判時沒法做什麼：阻擋我們的ICE特工。」他表示，「辯護人的做法沒起作用，我們移民執法行動事發那天及以後幾天都很順利。我們為我們的檢察官感到自豪，他們在充滿挑戰的情況下強力起訴該案。我們堅持起訴，如果他再做出這種行為我們會再次起訴他。我們不會猶豫對任何攻擊我們特工或毀壞盜竊政府財產的人實施逮捕並提起訴訟。」

