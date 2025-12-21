音樂弘法專題╱僧侶一中一食 「過堂」也是修行

佛法修行無所不在，「過堂(用齋)」也是修行的一部分。圖為則旭法師在喝茶。（安福寺提供）

「人們來寺院體驗生活，往往覺得這裡的飯好吃。」洛杉磯 安福寺衣鉢則誦法師表示，其實不是寺院的飯菜有多好，而是大家在這安靜、用心品嚐食物。「心無旁騖，飯有飯的味道，菜有菜的味道，感受更為淋漓」。

衣鉢負責管理寺院住持的起居生活。則誦法師表示，佛教修行「一中一食」，意思是一天只在中午吃一餐，「過午不食」。但為不影響工作和修行，多數寺院也允許僧侶吃晚飯，尤其是體弱和生病的出家人，晚飯並不禁止，但屬「藥石」的進食概念，也就是將中午的剩飯剩菜重新加熱，權當充飢，不作正餐。

「出家人吃什麼？」是很多人的好奇。記者在採訪中，有機會與安福寺住持則旭法師等一起午餐。餐食清幽，米飯和素菜餃子 為主食，涼拌菜、醬菜和清炒蔬菜佐食，全素。

則誦法師解釋，釋迦牟尼在創建佛教初期，主張僧人過簡樸生活，但也沒規定不准吃肉。僧侶每天早上起來，到凡間托缽求食，回來眾僧分而食之，中午之前完成午飯，午後修行。僧人沿門托缽乞食、靠別人施捨來維持生活，因此施主施捨什麼，僧人就吃什麼；施主施捨肉食，僧人就吃肉。他解釋，佛教當時允許吃三種「淨肉」，即「不見、不聞、不疑」；換言之，只要不見、不聞、也不懷疑是為自己而殺死的肉類，就不算犯殺戒。

僧侶吃素的戒規，從南北朝梁武帝時期開始，至今1400多年，成為漢傳佛教出家人特有戒律。除吃素，漢傳佛教出家人也不吃五辛，包括大蒜、小蒜（或韭菜）、蔥、薤（一種類似蔥的植物）、興渠（阿魏），專心修行。藏傳佛教因藏區食物有限、選擇不多，出家人可以吃三淨羊肉，但隨著物質選擇更多，僧侶也開始吃素。

在寺院吃飯，一根針掉到地上都能聽到。則誦法師解釋，「五觀堂」是僧侶用餐的地方，「過堂（用齋）」的儀軌和禮儀也是修行的一部分。用齋前，眾僧循序進入、排隊禮讓；用齋時端身正坐，由行堂分食，禁止交談，以手勢溝通。