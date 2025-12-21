音樂弘法專題╱從出家人到佛學博士 則旭法師走向全球花20年

我的頻道

記者楊青╱洛杉磯報導
則旭法師最初到浙江溫州文成縣的七甲寺，後來從七甲寺轉到規模更大的安福寺。（安福寺提供）
從前的佛教僧侶，一輩子獻給大山和寺院，現在的僧侶則走向全球。從出家人到佛學博士，則旭法師用了20年。

29歲出家的則旭法師，最初到浙江溫州文成縣的七甲寺，後來從七甲寺轉到規模更大的安福寺（當年常住150位僧人）。「我出家後一直學法、讀書。」他先是考上中國規模相當大的普陀山佛學院，和校內近400出家人一起學習。畢業後，作為優秀畢業生獲選前往斯里蘭卡深造，取得文學碩士；2012年來到洛杉磯西來大學，十年寒窗，完成佛學博士學位。

則旭法師表示，從普陀山到斯里蘭卡，是釋迦牟尼離開印度後第一個弘法的地方，至今仍保持原始佛教僧人的生活方式。他也因此體驗到2000多年前僧人的狀態，包括托鉢化緣、過午不食等，親身感受原始僧侶的氛圍。

「美國和斯里蘭卡的學習環境與體驗都不同。」他說，斯里蘭卡位熱帶，寺院沒有空調，生活相當艱苦；美國的環境相對更佳，治學更嚴謹，文化更多元，同學來自世界各地，彼此切磋、博採眾長。他雖主修佛學，但必修課同時包含方法論與論文寫作，使宗教學研究範疇延伸到社會與人文領域，眼界更為開闊。

則旭法師介紹，中國大陸20世紀90年代恢復佛學院體制，包括北京中國佛學院、普陀山佛學院及福建的多所佛學院，都有相當規模。近年來，中國佛學院率先開辦博士班，佛學博士文憑獲中國教育部認可，佛教弘法也與全球接軌。

西來大學顧問李春紅表示，西方宗教很早就建立教育體系；東方佛教起步較晚，普及率沒那麼高。西來大學不僅是星雲大師的重要弘法渠道，也讓佛教教育更具系統性，使佛學研究更嚴謹，並因融入社會理論而更多元。

