福智基金會 蔬食餐盒暖心送長者

記者邵敏／洛杉磯報導
餐盒包括主食、蔬菜、點心與節慶甜品，兼顧營養與口味。（記者邵敏／攝影）
餐盒包括主食、蔬菜、點心與節慶甜品，兼顧營養與口味。（記者邵敏／攝影）

聖誕節即將到來，洛杉磯福智基金會特別製作季節限定蔬食餐盒，分送給社區低收入家庭、獨居長者、庇護所居民、遊民等。17日、18日，該基金會聯合華埠服務中心（CSC），舉辦餐盒發放活動，為節日期間有需要的人們送上溫暖與關懷。

18日，洛杉磯福智基金會聯合華埠服務中心在華人區阿罕布拉市、蒙特利公園市舉行公益活動，向社區居民發放150份季節限定蔬食餐盒。當天中午時分，人們在華埠服務中心的醫療中心（Health Center）大樓有序排隊，志工將一份份豐盛的餐盒遞送到每個人手中。據悉，17日，該基金會已在華埠發出300份餐盒。

此次發放的蔬食餐盒，以「感恩、慈悲與善意」為核心理念，基金會希望幫助社區居民，同時傳遞對生命、環境的尊重。為了讓大家品嘗好吃的蔬食，福智基金會的心田餐廳（Heartland Café & Mart）精心設計餐盒，店長謝玄聰表示，不斷嘗試、調整味道，希望讓大家感受到蔬食也很好吃。餐盒內容豐富，包括主食、蔬菜、點心與節慶甜品，兼顧營養與口味。

福智基金會副執行長石偉廷表示，此次與華埠服務中心合作，向社區有需要的民眾、家庭提供蔬食餐盒，傳播健康餐飲理念。華埠服務中心項目總監Kerry Situ感謝基金會提供的餐盒，並指出兩家機構長期合作，今年感恩節、聖誕節共送出500多份餐盒。

福智基金會長期致力公益服務，提倡正念生活與善行實踐。選擇蔬食節日餐作為節慶分享方式，象徵對動物友善、對地球負責，也呼應人們對健康飲食的關注。據悉，從11月21日至12月底，福智基金會與洛杉磯十多家慈善團體合作，共發放3000份免費蔬食餐盒。20日，基金會將協助另一家慈善機構送出400份餐盒。

人們在CSC醫療中心大樓有序排隊，等待餐盒發放。（記者邵敏／攝影）
人們在CSC醫療中心大樓有序排隊，等待餐盒發放。（記者邵敏／攝影）
志工將一份份豐盛的餐盒遞送到每個人手中。（記者邵敏／攝影）
志工將一份份豐盛的餐盒遞送到每個人手中。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯福智基金會聯合華埠服務中心，舉辦聖誕節餐盒發放活動。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯福智基金會聯合華埠服務中心，舉辦聖誕節餐盒發放活動。（記者邵敏／攝影）

