南加警破獲聖蓋博谷大型幫派 起訴20人

洛杉磯訊
南加街頭幫派Puente-13成員被控涉毒品販運獲罪。圖為警方繳獲的槍枝。（司法部提供）
南加街頭幫派Puente-13成員被控涉毒品販運獲罪。圖為警方繳獲的槍枝。（司法部提供）

聯邦司法部17日宣布，20名來自南加州聖蓋博谷（San Gabriel Valley）的Puente-13街頭幫派成員，涉嫌毒品販運、非法槍枝交易、槍擊以及綁架，被聯邦當局起訴。

據NBC4電視台報導，20名被起訴者中，16人於17日遭逮捕，另有3人在逃，還有一人此前被捕。司法部公布的案件主嫌中，包括31歲的亞裔嫌犯Soo Kang，他是洛市韓國城的居民。

聯邦當局指出，該組織與墨西哥黑手黨有關聯，他們在南加地區販售多種毒品，包括甲基安非他命（冰毒）、可卡因、芬太尼以及卡芬太尼（carfentanil）。卡芬太尼是一種合成類鴉片止痛劑，其效力約為芬太尼的100倍。除販毒外，該組織還涉與敵對組織槍戰、搶劫及入室盜竊等。

調查期間，執法人員查獲約10磅甲基安非他命，以及數千顆含有芬太尼與卡芬太尼的藥丸。

執法人員共查獲71把槍（其中有14把步槍）、1個機槍改裝裝置，以及3把序號遭抹除的槍枝。調查人員另指出，還查扣3件防彈護甲、數千發彈藥，以及約9500美元現金。

報導說，綁架指控源於2023年7月的一起事件。當時，因一名幫派成員認為，兩受害者持有他稍早在一起住宅入室竊盜案中偷走的財物，便將兩人強行帶走。其中一名受害者後來獲准離開，另一人則遭到嚴重毆打後逃脫。

司法部表示，若依起訴內容定罪，其中9被告可能面臨終身監禁。

聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）洛杉磯辦事處、柯汶那市警局（Covina PD）、洛杉磯縣警局（LASD）及其他單位合作完成本次執法。

芬太尼 司法部 南加

