北美華人會計師協會 周末財稅座談

北美華人會計師協會將於12月20日與21日，分別在洛杉磯與橙縣僑教中心舉辦歲末財務與保險講座。（北美華人會計師協會提供）

北美華人會計師協會將於12月20日與21日中午12時至下午5時，分別在洛杉磯與橙縣僑教中心舉辦「2025歲末財稅保險 講座」，邀請多位會計與保險專家，對報稅 實務、AI 查稅趨勢、財富傳承、保險風險及企業用人等議題進行深入剖析，協助民眾提前布局新年的財務規畫。

協會會長汪光中指出，川普2017年推動的「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act），預計將於2026年終止，屆時若無新的延長政策，現行多項稅務優惠，恐將回復舊制。如果民眾未能及早因應，恐面臨稅負增加風險。因此，在歲末佳節將至之際，協會舉辦講座，提醒社區民眾把握目前仍可適用的優惠時機，預作財務安排。

12月20日的講座，將於洛杉磯僑教中心舉行。創會會長林清吉率先登場，講述「AI世代的來臨：如何報稅與查稅，又如何解套」。華興保險總裁張國興則從「12月13日香港大火事件」切入，探討住宅火災的保險責任與美國住宅結構的潛在風險。

會計師陳新元將說明「2025報稅注意事項」，詳列來年稅法異動與新規。富達保險的保險規畫師游蕙綾，則講解「台資企業落地美國：從設廠到用人，如何建立管理機制，避免員工法律糾紛」。會計師呂旭明專精台美跨境財務，將深入說明「跨境財富傳承應注意事項」。最後會長汪光中會主講「遺產稅申報的反思與贈與稅的運用，及Roth IRA的重要性」。

12月21日，講座將移師橙縣僑教中心，講題延續前一日內容。林清吉再度主講AI世代稅務對策；張國興則改以「個人保險買對買足才省錢」為題，分析保單挑選常見錯誤與節省保費的秘訣。陳新元再次解析「2025報稅注意事項」。游蕙綾則探討「關稅可以規畫，官司卻躲不掉？」解析台資企業在美最常遭遇的員工訴訟與集體訴訟風險。呂旭明延續「跨境財富傳承」主題，補充實務細節與規畫方式。最後由汪光中主講「如何善用Roth IRA的特性來減少RMD（最低強制提款）負擔」。

北美華人會計師協會誠摯邀請南加州僑界踴躍參加此次年終財務盛會。活動免費開放入場，更多資訊可洽協會或僑教中心官網查詢。