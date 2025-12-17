我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

聖誕假期寄件倒數中 截止日一次看

洛杉磯訊
聖誕節與年底假期臨近，美國各地進入一年一度寄件高峰期。（示意圖取自Unsplash/Claudio Schwarz）。
聖誕節與年底假期臨近，美國各地進入一年一度寄件高峰期。（示意圖取自Unsplash/Claudio Schwarz）。

聖誕節與年底假期臨近，美國各地進入一年一度寄件高峰期，為避免禮物、重要文件無法及時送達，美國郵政（USPS）、聯邦快遞（FedEx）及優比速（UPS）陸續公布2025年假日季寄件截止日期，提醒民眾務必提早安排寄送時間。

USPS指出，若希望郵件能在12月25日聖誕節前送達美國本土，使用地面包裹服務（Ground Advantage）或一般平信（First-Class Mail）的民眾，最晚需在12月17日前寄出；Priority Mail的最後寄件日為12月18日，而最快速的Priority Mail Express則可延至12月20日。寄往阿拉斯加、夏威夷、波多黎各及其他美國屬地的包裹，地面運輸服務須提前至12月16日寄出，其餘服務時程與本土相同。更多詳情可查詢USPS假日寄送頁面：https://www.usps.com/holiday/holiday-shipping-dates.htm。

FedEx的假日寄件時程則以12月24日前送達為目標。FedEx Express系列中，兩日空運（FedEx 2Day）最後寄件日為12月22日，隔日送達服務為12月23日，同日送達服務則可至12月24日。Express Saver的標準截止日為12月19日，但若使用周六取件服務，可延至12月20日，需另付附加費。FedEx Ground與Home Delivery的寄件時程，則依運送天數不同而有所差異，其中FedEx Ground Economy最早需於12月15日寄出，部分一日或兩日運送路線，最晚可至12月23日寄出。

UPS方面同樣以12月24日前送達為基準。UPS 3 Day Select的最後寄件日為12月19日，UPS 2nd Day Air為12月22日，而UPS Next Day Air則可延至12月23日。UPS指出，地面運輸服務因各地距離不同，沒有統一截止日期，建議民眾至官網查詢個別郵遞區號的寄送時程。

聖誕節 美國郵政 聯邦快遞

上一則

全美最佳新餐廳 洛RVR稱冠

下一則

申請綠卡、入籍 移民局照片新規上路 私人相館拍攝不受理

延伸閱讀

聖誕寄件倒數中 USPS/FedEx/UPS節前寄送截止日一次看

聖誕寄件倒數中 USPS/FedEx/UPS節前寄送截止日一次看
UPS涉嫌聖誕節期間短付員工薪資 紐約州檢方提告

UPS涉嫌聖誕節期間短付員工薪資 紐約州檢方提告
烏克蘭提議聖誕節停火 俄羅斯稱先達成和平協議

烏克蘭提議聖誕節停火 俄羅斯稱先達成和平協議
馬克華柏格曝難忘聖誕旅行 傷心兒女長大難同聚

馬克華柏格曝難忘聖誕旅行 傷心兒女長大難同聚
UPS砸1.2億美元買卸貨機器人 這家新創公司吃下大單

UPS砸1.2億美元買卸貨機器人 這家新創公司吃下大單
聖誕節交換禮物該選什麼？ 他貼1物網大讚：可排前幾名

聖誕節交換禮物該選什麼？ 他貼1物網大讚：可排前幾名

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友